Nekad su je posjećivali milijuni turista, danas je gotovo pusta: Još jedna zemlja tone u sve dublju krizu

Kubanski turizam, nekoć jedan od glavnih pokretača gospodarstva i izvor milijardi dolara prihoda, suočava se s jednom od najtežih kriza u posljednjih nekoliko desetljeća. Otok poznat po karipskim plažama, kolonijalnoj arhitekturi i živopisnim ulicama danas bilježi drastičan pad broja posjetitelja, dok prazni hoteli i sve veće nestašice postaju nova svakodnevica, javlja Nova rs.

Prema dostupnim podacima, Kubu je tijekom prvih pet mjeseci ove godine posjetilo oko 360.000 stranih turista, što je čak 58 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Usporedbe radi, susjedna Dominikanska Republika u samo šest mjeseci privukla je deset puta više gostiju.

Posljedice se posebno osjećaju u povijesnoj jezgri Havane. La Habana Vieja, jedan od najbolje očuvanih kolonijalnih gradskih kompleksa u Americi, danas izgleda gotovo napušteno. Tamošnji ulični glazbenik Elio, koji već gotovo 30 godina svira gitaru na trgu Plaza Vieja, kaže da turisti dolaze tek sporadično. - Možda su svi ostali kod kuće. Tijekom sat vremena prođe tek jedan turist - rekao je.

Pad turističkog prometa samo je dio problema. Kubansko gospodarstvo posljednjih mjeseci dodatno je uzdrmano nakon novog vala američkih sankcija koje je uvela administracija Donalda Trumpa. Istodobno su poremećaji u opskrbi naftom izazvali ozbiljne probleme u prometu i energetskom sustavu. Nakon američke vojne operacije u Venezueli prekinut je jedan od glavnih kanala opskrbe Kube gorivom, a dodatna ograničenja isporuke samo su pogoršala situaciju.

Nedostatak goriva odrazio se i na zračni promet. Pojedine zrakoplovne kompanije otkazale su letove jer na Kubi više nisu mogle opskrbljivati svoje zrakoplove, što je dodatno smanjilo broj dolazaka turista. Washington je u međuvremenu pojačao pritisak i na strane kompanije koje posluju s kubanskom vojskom, koja upravlja velikim dijelom turističke infrastrukture. Zbog toga su pojedini međunarodni hotelski lanci odlučili napustiti kubansko tržište.

Američke vlasti tvrde kako je cilj sankcija potaknuti političke i gospodarske promjene na Kubi te otvoriti prostor za veća strana ulaganja. Govoreći u lipnju za Axios, Donald Trump osvrnuo se i na turistički potencijal Kube. - Venezuela ima naftu. Kuba nema. Ali Kuba ima prekrasne nekretnine i fantastičnu obalu - rekao je Trump. Američki mediji pritom navode da njegova administracija razmatra nove mjere pritiska na Havanu, među kojima se spominje čak i mogućnost vojne intervencije.

Turistički sektor teško je pogođen još tijekom pandemije, a novi val američkih sankcija dodatno je smanjio interes za putovanja na Kubu. Direktorica turističke agencije Cubania Lucy Davis kaže kako mnogi više ne žele putovati u zemlju koja se suočava s nestašicama i gospodarskom krizom. - Ljudi mogu prihvatiti određene neugodnosti tijekom odmora, ali odlazak na Kubu danas sve više nalikuje svojevrsnom mračnom turizmu - rekla je.

Dodaje kako se njezina agencija danas više bavi prikupljanjem donacija hrane nego organizacijom turističkih putovanja.

- Neprestano slušam priče o ljudima koji gladuju. Ne možemo pomoći svima, ali želimo učiniti barem ono što je u našoj moći – poručila je. Unatoč tome što brojni hoteli posluju gotovo bez gostiju, kubanske vlasti nastavljaju graditi nove smještajne kapacitete. Ekonomisti upozoravaju da je pretjerano oslanjanje na turizam, uz pojačane američke sankcije, dodatno produbilo gospodarsku krizu u zemlji.