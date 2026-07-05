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ZAŠTO SU SE POSVAĐALI VARŠAVA I KIJEV?

Duhovi Volinja zavadili su saveznike, a jedini pobjednik sjedi u Kremlju

Autor
Elvis Sprečić
05.07.2026.
u 17:26

UPA je za Ukrajince simbol otpora Moskvi, a za Poljake koljački odred koji je ubijao djecu

Još otkako je 24. veljače 2022. zagrmjela ruska ratna mašinerija, mogli bismo reći kako je Poljska bila jedan od ključnih i najpouzdanijih saveznika Ukrajine. To, međutim, zbog trzavica koje su eskalirale prošlog mjeseca, sada više nije slučaj. Najnovije nesuglasice pokrenute su kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio da jedna od ukrajinskih specijalnih postrojbi nosi naziv "Heroji UPA-e". Taj potez je u Poljskoj izazvao veliko ogorčenje jer se Ukrajinska ustanička vojska (UPA) u Poljskoj smatra odgovornom za masakr nad poljskim civilima. Zbog toga je 19. lipnja poljski predsjednik Karol Nawrocki objavio da ukrajinskom predsjedniku oduzima "Orden bijelog orla", najviše državno odlikovanje Republike Poljske. U Kijevu je ta odluka izazvala oštre reakcije.

Ključne riječi
Poljska Rusija Ukrajina

Komentara 2

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TR
trpimir2022
17:35 05.07.2026.

Uvijek je to isto. Zapad nema problema s nacizmom, kada on za njega radi prljave poslove.

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