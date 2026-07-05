Još otkako je 24. veljače 2022. zagrmjela ruska ratna mašinerija, mogli bismo reći kako je Poljska bila jedan od ključnih i najpouzdanijih saveznika Ukrajine. To, međutim, zbog trzavica koje su eskalirale prošlog mjeseca, sada više nije slučaj. Najnovije nesuglasice pokrenute su kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio da jedna od ukrajinskih specijalnih postrojbi nosi naziv "Heroji UPA-e". Taj potez je u Poljskoj izazvao veliko ogorčenje jer se Ukrajinska ustanička vojska (UPA) u Poljskoj smatra odgovornom za masakr nad poljskim civilima. Zbog toga je 19. lipnja poljski predsjednik Karol Nawrocki objavio da ukrajinskom predsjedniku oduzima "Orden bijelog orla", najviše državno odlikovanje Republike Poljske. U Kijevu je ta odluka izazvala oštre reakcije.
Duhovi Volinja zavadili su saveznike, a jedini pobjednik sjedi u Kremlju
UPA je za Ukrajince simbol otpora Moskvi, a za Poljake koljački odred koji je ubijao djecu
Komentara 2
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Uvijek je to isto. Zapad nema problema s nacizmom, kada on za njega radi prljave poslove.