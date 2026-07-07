Zar bi Kundid po zapovijedi Milanovića poslao vojsku i na paradu u Moskvi?!

Kako će obrambeni sustav funkcionirati nakon što je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid u dvojbi između zapovijedi Predsjednika RH i na Zakonu o obrani utemeljene ministrove odluke odlučio poštovati zapovijed bez pokrića u zakonu? Za većinu odluka koje donosi PRH u području obrane po zakonu se traži suglasnost ministra obrane ili prijedlog ministra ili Vlade. Tako i ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga propisuje PRH na prijedlog načelnika Glavnog stožera "i uz suglasnost ministra obrane". Prema Zakonu o obrani, Glavni stožer "je združeno tijelo Oružanih snaga ustrojeno u okviru Ministarstva obrane..." koje obavlja 33 taksativno navedena posla. Načelnik Glavnog stožera je "glavni vojni savjetnik PRH-u i ministru obrane". Kako će to funkcionirati nakon što je narušeno povjerenje.
Glavni stožer Oružanih snaga RH ustrojeno je u okviru Ministarstva obrane, a načelnik je glavni vojni savjetnik i ministru obrane. Kako će to funkcionirati nakon narušenog povjerenja?
Komentara 16
Izmišljanje hipotetskih događaja koji se neće nikad dogoditi da bi tekst imao nekoga smisla iako ga neće nikad imati. Kakvo je to novinarstvo?
Kundid je nosio čizme pet god za razliku od drugih komaraca koji ga omalovažavaju......Tribalo je radit u dogovoru sa predsjednikom ne mi ćemo poslati da se nezna.Tribalo se konstatirati sa vrhovnikom..
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