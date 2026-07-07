Zar bi Kundid po zapovijedi Milanovića poslao vojsku i na paradu u Moskvi?!

Kako će obrambeni sustav funkcionirati nakon što je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid u dvojbi između zapovijedi Predsjednika RH i na Zakonu o obrani utemeljene ministrove odluke odlučio poštovati zapovijed bez pokrića u zakonu? Za većinu odluka koje donosi PRH u području obrane po zakonu se traži suglasnost ministra obrane ili prijedlog ministra ili Vlade. Tako i ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga propisuje PRH na prijedlog načelnika Glavnog stožera "i uz suglasnost ministra obrane". Prema Zakonu o obrani, Glavni stožer "je združeno tijelo Oružanih snaga ustrojeno u okviru Ministarstva obrane..." koje obavlja 33 taksativno navedena posla. Načelnik Glavnog stožera je "glavni vojni savjetnik PRH-u i ministru obrane". Kako će to funkcionirati nakon što je narušeno povjerenje.