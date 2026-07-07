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Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Zar bi Kundid po zapovijedi Milanovića poslao vojsku i na paradu u Moskvi?!

07.07.2026. u 08:50

Glavni stožer Oružanih snaga RH ustrojeno je u okviru Ministarstva obrane, a načelnik je glavni vojni savjetnik i ministru obrane. Kako će to funkcionirati nakon narušenog povjerenja?

Kako će obrambeni sustav funkcionirati nakon što je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid u dvojbi između zapovijedi Predsjednika RH i na Zakonu o obrani utemeljene ministrove odluke odlučio poštovati zapovijed bez pokrića u zakonu? Za većinu odluka koje donosi PRH u području obrane po zakonu se traži suglasnost ministra obrane ili prijedlog ministra ili Vlade. Tako i ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga propisuje PRH na prijedlog načelnika Glavnog stožera "i uz suglasnost ministra obrane". Prema Zakonu o obrani, Glavni stožer "je združeno tijelo Oružanih snaga ustrojeno u okviru Ministarstva obrane..." koje obavlja 33 taksativno navedena posla. Načelnik Glavnog stožera je "glavni vojni savjetnik PRH-u i ministru obrane". Kako će to funkcionirati nakon što je narušeno povjerenje.

Ključne riječi
OSRH vojska Zoran Milanović Tihomir Kundid

Komentara 16

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ŽA
žabac
09:17 07.07.2026.

HDZeov plaćeni novinar piše gluposti a isti bi i gaće skinuo da središnjica to od njega zatraži.

KI
KradomiceKradeze_IX
09:16 07.07.2026.

Izmišljanje hipotetskih događaja koji se neće nikad dogoditi da bi tekst imao nekoga smisla iako ga neće nikad imati. Kakvo je to novinarstvo?

PO
Pl_otoo
09:11 07.07.2026.

Kundid je nosio čizme pet god za razliku od drugih komaraca koji ga omalovažavaju......Tribalo je radit u dogovoru sa predsjednikom ne mi ćemo poslati da se nezna.Tribalo se konstatirati sa vrhovnikom..

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