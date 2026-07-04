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Pucnjava na parkiralištu u centru Čakovca: Ozlijeđene dvije osobe, policija traži počinitelja

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 08:54

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja.

Policijska uprava međimurska danas u 4.03 zaprimila je dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovcu, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju, javljaju iz policije.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Ključne riječi
Međimurje pucnjava policija Čakovec

Komentara 2

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Avatar FalusBonus
FalusBonus
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