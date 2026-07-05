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KAKO NASTAJU

Fenomen koji fascinira već više od 100 godina: Otkriveni novi detalji o Krvavim slapovima

Foto: National Science Foundation/Peter Rejcek/Wikimedia Commons
Autor
Dora Taslak
05.07.2026.
u 21:00

Stručnjaci su otkrili i kako se u unutrašnjosti Krvavih slapova skriva život

Već više od stotinu godina znanstvenike fascinira crveni mlaz vode koji istječe iz ledenjaka na Antarktici te koji ostaje u tekućem stanju čak i pri temperaturama znatno ispod ništice. Riječ je o Krvavim slapovima koje je 1911. godine otkrio australski geolog Griffith Taylor. On im je dao to ime te je pretpostavio da je crvenkastu boju uzrokovala posebna vrsta algi. No, nova je studija, objavljena u časopisu Antarctic Science, rasvijetlila način na koji slapovi nastaju. 

Krvavi slapovi zapravo nastaju zbog polaganog istjecanja slane vode bogate željezom koja je najmanje 1,5 milijuna godina zarobljena ispod sjevernog dijela ledenjaka Taylor. S vremenom je voda postajala sve slanija, a zbog te se izrazito visoke koncentracije voda više ne smrzava na uobičajenim temperaturama. Kada ta voda dospije na površinu, dolazi u dodir s kisikom i oksidira, zbog čega poprima karakterističnu crvenu boju, prenosi Science Alert.

Stručnjaci su otkrili i kako se u unutrašnjosti Krvavih slapova skriva život. Naime, stotinama metara ispod leda opstala je zajednica bakterija koja za svoj metabolizam koristi sulfate. Mikrobiologinja Jill Mikucki, danas profesorica na Sveučilištu Tennessee, nekoliko je godina prikupljala kvalitetan uzorak vode te analizom utvrdila postojanje bogatog i aktivnog mikrobnog ekosustava.
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Ključne riječi
ledenjak Antarktika

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