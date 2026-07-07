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VIDEO Ples Belgijanaca postao simbol ismijavanja Trumpa: 'Svijet slavi ponižavajući poraz politike'

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 10:01

Proslava belgijskih nogometaša predvođena strijelcem Romeluom Lukakuom, koji je izveo tzv. Trumpov ples, postala je simbolom ismijavanja

SAD je ispao sa Svjetskog prvenstva nakon uvjerljivog poraza od Belgije 4:1, što je izazvalo salve podsmijehivanja ostatka svijeta. Reakcije su uslijedile nakon što je Fifa pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, poništila crveni karton američkoj zvijezdi Folarinu Balogunu, potez za koji su mnogi kritičari ustvrdili da narušava integritet nogometa.

Proslava belgijskih nogometaša predvođena strijelcem Romeluom Lukakuom, koji je izveo tzv. Trumpov ples, postala je simbolom ismijavanja. Glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza jutros je rekao: 'Sada cijeli svijet pleše slaveći ponižavajući poraz politike od nogometa.' 

'Trumpov ples', koji uključuje stajanje na mjestu i naizmjenično podizanje šaka u ritmu glazbe, postao je viralan nakon što ga je američki predsjednik izvodio na političkim skupovima uz pjesmu YMCA. Lukakuova izvedba u krugu reprezentativaca Belgije nakon gola bila je vrlo jasna poruka Trumpovoj podvali. Video plesa pogledajte OVDJE

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Ključne riječi
Belgija Donald Trump SP 2026.

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