FOTO Mjesto pucnjave u Čakovcu: Ovdje su teško ranjene dvije osobe

Na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, kako smo ranije izvijestili, jutros oko 4 sata došlo je do obračuna u kojem su iz vatrenog oružja ozlijeđene dvije osobe. 
Na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, kako smo ranije izvijestili, jutros oko 4 sata došlo je do obračuna u kojem su iz vatrenog oružja ozlijeđene dvije osobe. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Prema informacijama koje su za portal Međimurske novine dojavili očevici, sve je započelo u klubu, kada je muškarac počeo prijetiti nožem, a potom se sukob nastavio na parkiralištu gdje je izbila tučnjava između više osoba.
Prema informacijama koje su za portal Međimurske novine dojavili očevici, sve je započelo u klubu, kada je muškarac počeo prijetiti nožem, a potom se sukob nastavio na parkiralištu gdje je izbila tučnjava između više osoba.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Situacija je eskalirala kada je napadač izvukao vatreno oružje. Prema izjavama svjedoka, pišu Međimurske novine, napadač je iz pištolja ispalio više hitaca, pri čemu je jednog muškarca pogodio u nogu, dok je drugome nanio prostrjelnu ranu u predjelu trbuha. 
Situacija je eskalirala kada je napadač izvukao vatreno oružje. Prema izjavama svjedoka, pišu Međimurske novine, napadač je iz pištolja ispalio više hitaca, pri čemu je jednog muškarca pogodio u nogu, dok je drugome nanio prostrjelnu ranu u predjelu trbuha. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Očevici su odmah alarmirali hitnu i policiju. Iz međimurske policije za portal su rekli da su ozlijeđeni na operaciji. Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti i identificirali svi sudionici ovog događaja.
Očevici su odmah alarmirali hitnu i policiju. Iz međimurske policije za portal su rekli da su ozlijeđeni na operaciji. Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti i identificirali svi sudionici ovog događaja.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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