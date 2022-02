Napustila supruga, a razlog je nevjerojatan: 'Uistinu vjerujem da će umrijeti'

Zbog cijepljenja protiv COVID-19 pucaju prijateljstva, do ruba izdržljivosti dovode se odnosi između kolega na poslu, svađaju se članovi obitelji, a sad se razvrgavaju i – brakovi. Jedna je Novozelanđanka pred televizijskim kamerama priznala da je napustila supruga jer je primio tzv. booster dozu!

– Otišao je. Ne želim imati ništa s njim – prenosi njezine riječi Maily Mail Australija. Dodala je i ovo: – Iskreno, uistinu vjerujem da će umrijeti.

Nova je to “nuspojava” sukoba vaksera i antivaksera, koji ne jenjavaju ni više od godinu dana od pojave cjepiva protiv COVID-19. Neke države popuštaju mjere, a neke od mjera odustaju jer imaju velik postotak cijepljenih. U glavnom gradu Novog Zelanda antivakseri prosvjeduju, stotine automobila i kamiona blokirale su ceste oko parlamenta u Wellingtonu. Prosvjednici su nezadovoljni tvrdom politikom premijerke Jacinde Ardern kad je riječ o pandemiji. No ona se ne obazire previše na prosvjednike s transparentima u rukama koji traže povratak na staro normalno. Među njima su i oni koji su se cijepili, no protiv su prisiljavanja građana na cijepljenje pozivajući se na pravo na slobodu odabira. Protiv su potvrda za restorane, sportska događanja i vjerska okupljanja, a ne žele ni maske. Novi Zeland ima više od 76 posto potpuno cijepljenog stanovništva, no manjina je po običaju glasnija od većine. Slični se prosvjedi danima odvijaju u Kanadi, u kojoj se i tzv. “konvojima slobode” prosvjeduje protiv protupandemijske politike premijera Justina Trudeaua. Kanađanima stiže podrška i s Novog Zelanda.

– Podržavam braću u Kanadi koja se tamo bore za slobodu – rekao je jedan od prosvjednika u Wellingtonu.

Inače, Novi Zeland ima nisku smrtnost od COVID-19 zahvaljujući strogim mjerama koje nisu svima legle. U slabo procijepljenoj Hrvatskoj zasad nitko nije javno objavio da se rastaje zbog cijepljenja. Zabilježena su neka javna priznanja da su se zbog oprečnih stavova oko cjepiva gubila prijateljstva, pa i pucale rodbinske veze. No booster još nije bio povod za raskid bračne veze.