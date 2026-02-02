Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Svi bi morali shvatiti da u ovoj zemlji postoje i njihovi neistomišljenici

02.02.2026. u 17:45

Ispala je to velika politička tema, najvećim dijelom zato što je Hrvatima, na ljevici i desnici, toliko stalo do identitetskih i simboličkih pitanja – tko sluša kakvu glazbu i kako mu se zovu ulice u gradu

Najprije, spustimo loptu na zemlju, ništa se tako strašno ne događa. I dalje u Hrvatskoj odlučujemo samo o tomu koji će pjevač gdje pjevati i gdje će građani dočekati sportaše. To očito nosi veliku simboličnu važnost za sve strane, ali ne radi se o presudno važnim temama, primjerice o lojalnosti policijskih postaja državi, priznavanju izbornog poraza ili promjeni geopolitičkih okolnosti. Sutra je novi dan.

Odluka hrvatske Vlade da organizira doček rukometaša nakon što je propao prvotni doček u organizaciji Grada Zagreba jer gradonačelnik Tomislav Tomašević nije htio Marka Perkovića Thompsona na tribini očekivan je potez koji bi u idućim danima mogao smiriti naglo uzavrele strasti. Ispala je to velika politička tema, najvećim dijelom zato što je Hrvatima, na ljevici i desnici, toliko stalo do identitetskih i simboličkih pitanja – tko sluša kakvu glazbu i kako mu se zovu ulice u gradu. Svi političari to znaju. Zaposlenost? Zdravstveno osiguranje? Vojska? Vanjska politika? Ma kakvi, serviraj narodu Thompsona.

Ključne riječi
Doček rukometaša Tomašević Thompson

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Pajdo
17:54 02.02.2026.

Ta smrad je najglasnija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!