FOTO Pao s gotovo četiri kilograma kokaina: Mladić preuzeo drogu u Mađarskoj, policija ga uhvatila na A3

Uskok je pokrenuo istragu protiv 26-godišnjeg državljanina Hrvatske i Srbije zbog sumnje da je, kao član međunarodne zločinačke skupine, sudjelovao u krijumčarenju 3,8 kilograma kokaina. Prema sumnjama tužiteljstva, okrivljenik se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. povezao s osobama iz Srbije, Mađarske i Hrvatske radi nabave, prijevoza i prodaje većih količina kokaina.

Dogovoreno je da će droga biti preuzeta u Mađarskoj i prokrijumčarena u Hrvatsku, a okrivljenik je za svoj dio posla trebao dobiti najmanje 5000 eura. Nakon toga je, sukladno dogovoru, iznajmljenim automobilom otišao u Mađarsku gdje je čekao daljnje upute za preuzimanje droge te je na području Mađarske vršio prijevoz određene količine kokaina, izvijestio je Uskok.

Sukladno uputama osoba iz Srbije, od zasad nepoznatih osoba preuzeo je automobil s 3,8 kilograma kokaina zapakiranog u četiri paketa s kojim se 1. veljače 2026. uputio u Hrvatsku kako bi drogu predao unaprijed dogovorenim osobama. No, na autocesti A3 zaustavila ga je policija koja je u automobilu pronašla drogu te 1,9 milijuna mađarskih forinti (oko 5000 eura). Uskok je izvijestio da će protiv osumnjičenika Županijskom sudu u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora.