UŽIVO
OČEVID U TIJEKU

Teška prometna nesreća kod Zadra: Poginuo muškarac

28.02.2014., Sibenik - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Hrvatska policija - ilustracije.
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
02.02.2026.
u 17:16

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet

Policija je u ponedjeljak oko 14.25 sati zaprimila dojavu da se u Galovcu kod Zadra dogodila prometna nesreća. Nažalost, u njoj je poginuo muškarac. Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće. Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
poginuo muškarac prometna nesreća Zadar

