Teška prometna nesreća kod Zadra: Poginuo muškarac

Policija je u ponedjeljak oko 14.25 sati zaprimila dojavu da se u Galovcu kod Zadra dogodila prometna nesreća. Nažalost, u njoj je poginuo muškarac. Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće. Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
MNOGE JE ŠOKIRALA
FOTO Ljudi su zabrinuti izgledom Hane Rodić: 'Nevjerojatno što je od sebe napravila'
Video sadržaj
U ZRAČNOJ LUCI
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
PODRŠKA RUKOMETAŠIMA
FOTO Sigurdsson od zgodne Hrvatice dobio zanimljivu posvetu, evo o čemu je riječ
Vjeruje u bolju budućnost