Teška prometna nesreća kod Zadra: Poginuo muškarac

Policija je u ponedjeljak oko 14.25 sati zaprimila dojavu da se u Galovcu kod Zadra dogodila prometna nesreća. Nažalost, u njoj je poginuo muškarac. Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće. Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.

