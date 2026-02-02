Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJVAŽNIJA STRATEŠKA LOKACIJA NA SVIJETU

Trump u panici zbog tajne američke baze, 'preuzet će ju komunisti'

Autor
Ivica Beti
02.02.2026.
u 16:55

Chagos je britanski prekomorski teritorij, no u svibnju 2025. potpisan je ugovor o prijenosu suvereniteta s Ujedinjenog Kraljevstva na Mauricijus

Diego Garcia, najveći otok arhipelaga Chagos, koji se od 1970. godine koristi kao zajednička vojna baza Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, postao je kamen smutnje između američkog predsjednika Donalda Trumpa i britanskog premijera Kiera Starmera. Chagos je britanski prekomorski teritorij, no u svibnju 2025. potpisan je ugovor o prijenosu suvereniteta s Ujedinjenog Kraljevstva na Mauricijus, ali uz uvjet da vojna baza na otoku Diego Garcia ostane pod britanskom kontrolom najmanje 99 godina.

Trump je zbog tog sporazuma pobjesnio na London jer je otočić u obliku potkove, površine 30 četvornih kilometara, jedna od najvažnijih strateških lokacija u svijetu, a za američku je vojsku "nepotopivi nosač zrakoplova" s kojeg bombarderi dugog dometa mogu dosegnuti ciljeve na Bliskom istoku i u Aziji. Ima 3600 metara dugu pistu dovoljnu za bombardere B-2 Stealth i izviđačke zrakoplove. U Washingtonu tvrde da tim sporazumom Starmer ugrožava sigurnost Zapada. Republikanski senator John Kennedy za The Telegraph napisao je da će UK ustupanjem arhipelaga Mauricijusu izložiti otok "Kineskoj komunističkoj partiji".

Ključne riječi
Keir Starmer Donald Trump Chagos Kina Velika Britanija SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!