Trump u panici zbog tajne američke baze, 'preuzet će ju komunisti'

Diego Garcia, najveći otok arhipelaga Chagos, koji se od 1970. godine koristi kao zajednička vojna baza Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, postao je kamen smutnje između američkog predsjednika Donalda Trumpa i britanskog premijera Kiera Starmera. Chagos je britanski prekomorski teritorij, no u svibnju 2025. potpisan je ugovor o prijenosu suvereniteta s Ujedinjenog Kraljevstva na Mauricijus, ali uz uvjet da vojna baza na otoku Diego Garcia ostane pod britanskom kontrolom najmanje 99 godina.



Trump je zbog tog sporazuma pobjesnio na London jer je otočić u obliku potkove, površine 30 četvornih kilometara, jedna od najvažnijih strateških lokacija u svijetu, a za američku je vojsku "nepotopivi nosač zrakoplova" s kojeg bombarderi dugog dometa mogu dosegnuti ciljeve na Bliskom istoku i u Aziji. Ima 3600 metara dugu pistu dovoljnu za bombardere B-2 Stealth i izviđačke zrakoplove. U Washingtonu tvrde da tim sporazumom Starmer ugrožava sigurnost Zapada. Republikanski senator John Kennedy za The Telegraph napisao je da će UK ustupanjem arhipelaga Mauricijusu izložiti otok "Kineskoj komunističkoj partiji".