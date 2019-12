Na njih ankete ne računaju, ali može li netko iznenaditi i kome će oteti ključne glasove

Za točno dva tjedna građani i građanke Hrvatske, odnosno birači, opet će dobiti priliku izabrati i odlučiti tko će u idućih pet godina voditi našu zemlju s Pantovčaka. Hoće li to biti predsjednica ili predsjednik. Pritom mogu birati između 11 kandidata i kandidatkinja koji su neki dan postali i službeni takmaci za predsjedničku funkciju jer su, što je bio kandidacijski uvjet, prikupili najmanje deset tisuća potpisa podrške. Iako bi svaka pa tako i ta utrka trebala biti ravnopravna od starta, to često nije tako.

U politici posebno. Izrazima “favoriti” ili “glavni kandidati” neke se odmah počne izdvajati, dajući im time na važnosti i težini. Ostale se, na neki način, svrstava u “drugoligaše”, “autsajdere”. Iako, upravo se među njima ponekad nalaze oni koji baš zavređuju svu našu pozornost. Mi sad prostor posvećujemo – potonjima. Na njima je da pokažu, eventualno i dokažu, zaslužuju li “drugoligaški” epitet i status ili ih se podcijenilo. Uvjere li birače da im s povjerenjem mogu dati svoj glas pa se na krilima te podrške vinu visoko, možda čak i do samog vrha Pantovčaka, bit će to “iznenadan i neočekivan” preokret o kojem će se danima pisati, koji će se analizirati, tražiti njegovi uzroci i posljedice...

Dok čekamo taj dan koji će pokazati što birači u nas žele, mi smo porazgovarali s onima koji imaju priliku učiniti baš taj preokret i tako ući u političku povijest naše zemlje.

VIDEO Ankica Mamić otkriva tko zasad ima najbolju kampanju

Tko, i ima li neki od njih uopće i političkih i ljudskih pa i moralnih kapaciteta za to, procijenit će birači. A tih je “pozadinskih” pretendenata na Pantovčak sedam: šef Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca Nedjeljko Babić, čelnik stranke Desno Anto Đapić, filmski redatelj Dario Juričan (odnosno Milan Bandić), ekonomist Dejan Kovač (kojeg podržava HSLS), predsjednica Starta Dalija Orešković, Katarina Peović iz Radničke fronte te Ivan Pernar (predsjednik istoimene stranke). Svima smo im postavili ista pitanja – što ih je motiviralo da se kandidiraju, na koji dio glasača računaju, na čemu će temeljiti svoju izbornu kampanju, što misle o tome kakve su im šanse, tko će proći u drugi izborni krug, bi li, i koga, javno podržali u drugom krugu, je li im ova utrka za Pantovčak zapravo priprema za parlamentarne ili lokalne izbore te pobijede li – što će Hrvatska s njima dobiti?

– Motiviralo me to što četiri godine stvaram i pripremam stranku, a i sebe osobno, za ove izbore koji su nam fantastična prilika da se pokažemo ljudima. Računam na sve razumne građane, pogotovo one koji žele bolju budućnost svojoj djeci, unucima i praunucima. Protiv sam toga da dvije zemlje, Francuska i Njemačka, diktiraju cijelom Europom. Toga bi građani cijele Europe trebali biti svjesni. To nema veze s politikom, ni s lijevima ni s desno orijentiranima. Borim se za to da ujedinimo Hrvate, a ne da se dijelimo. EU je umjetna tvorevina kojom vladaju velike korporacije. To vam je Soroseva politika. Nekad smo imali Jugoslaviju, sad imamo Euroslaviju.

VIDEO Što sugeriraju ankete

Izgubili smo svoj nacionalni identitet. To se iz EU namjerno radi kako bi se uništilo gospodarstvo i naši ljudi iselili, a onda bi se Hrvatska napučila ljudima iz Sirije i cijelog svijeta. Sve pod parolom da nemamo radne snage. To je igra gospođe iz Njemačke, neću joj ni ime spominjati, neka je bude sram. Ako vaš sin ode u Njemačku i oženi se Čehinjom, njihovo dijete više nije Hrvat, je li tako? I onda se to dijete kasnije uda ili oženi za Nijemca ili Njemicu i sasvim smo izgubili nacionalni identitet. Kao i naši iseljenici koji su prije 40 ili 50 godina otišli u Njemačku, Australiju, Ameriku. Josip više nije Josip, tamo je John. Vjerujem da imam puno bolji program od ostalih kandidata. To što su razvikani ne znači da su ono što treba ovoj državi. O mojim šansama neka odluče ljudi. Svi mi idemo na pobjedu – kazao je Nedjeljko Babić koji u kampanji kani obići cijelu Hrvatsku. O tome tko će u drugi krug, nije htio.

– Borba je pred nama. Trčimo na 10 tisuća metara, a neki su već na osam kilometara. Mi ostali smo na startu. Idemo se boriti za svaki glas. Aktualna predsjednica ne zaslužuje drugi mandat. Ona je grliteljica svega i svačega. Ona je fantastičan prezentant naše države u smislu fizičkog izgleda.

To joj ne može nitko osporiti, no to je sve. Ona, na žalost svih nas, opet ima veliku šansu biti izabrana jer ima infrastrukturu stranke. A u drugom krugu nikoga neću podržati jer nitko od protukandidata to ne zaslužuje. Nemaju osjećaja za narod, pogotovo medijski favoriti. Ne znaju kako taj narod živi i kako mu pomoći. Postoji mali milijun načina kako se u kratkom roku može izmijeniti situacija u državi. A zašto se neće, to najbolje znaju ovi koji su na vlasti 30 godina. Samo se izmjenjuju jedni i drugi. Svi su povezani klijentelizmom i korupcijom koji će uništiti budućnost naše djece, unuka i praunuka – tvrdi Babić priznajući da je njemu ovo priprema i za parlamentarne i za lokalne izbore.

– Ne želim napustiti građane i borbu za narod kao što su neki od kandidata već najavili, rekavši da će, ne budu li izabrani za predsjednika, napustiti cijeli projekt. To su za mene izdajnici, a ne predstavnici naroda – kaže Babić.

Vjera u razum glasača

U sličnom je tonu govorio i Anto Đapić koji se, kako kaže, kandidirao zato što zna što u Hrvatskoj ne valja i kako to riješiti.

– Hrvat sam i katolik, sve što jesam dugujem tome i nemam pravo mirno gledati političke igre uništenja suparnika koji imaju sve osim znanja i volje učiniti ovu državu hrvatskom. Najviše računam na birače Hrvate i katolike, golemu većinu svojeg naroda, koji ne pokušavaju biti nešto ili netko drugi. A moji su izgledi u predsjedničkoj utrci proporcionalni razumu i hrabrosti pripadnika hrvatskog naroda. Nije se lako zbog te histerije i nametnutih umnih okova opredijeliti za mene, no na svaki se put polazi prvim korakom – ističe Đapić. U drugom izbornom krugu vidi sebe, a ostali ga, hladno poručuje, uopće ne zanimaju.

– Jer, sa svojim političkim programom rješenja državno-političke krize ne mogu nikoga uspoređivati. To je razlika između rješenja i prijevare, sunca i magle, znanja i lupetanja. Zašto? Pa kad se ostali kandidati ne usude ni izgovoriti riječi kao što su “političko srpstvo” ili “seksualna izopačenost”, a svaki bi hrvatski državnik morao jamčiti uništenje tih opasnih devijacija i kompletne platforme antifašizma, kako ću ih onda uspoređivati sa sobom? Znam da bez uništenja tih zloćudnih uporišta nema Hrvatske. Zna to svaki Hrvat i katolik pa zašto bi onda i tko bi onda bez toga smio i pomisliti predvoditi ovaj narod? Moj program je spas Hrvatskoj, ja ga predstavljam i za nj jamčim, zato ostali nisu bitni – rezimira Đapić. Kada je tek najavio svoju kandidaturu, u javnosti su se pojavile tvrdnje da je njegov zadatak zapravo “pomrsiti račune” Miroslavu Škori u Slavoniji.

– Ne komentiram gluposti. Znači li to da je Škoro oslobodio Slavoniju i ogradio je svojom?! Slavonija je prije svega hrvatska i jedino hrvatska. Moje su poruke srž hrvatske državnosti i rješenja opasnih problema pa sam – ja Slavonija. Zašto Škoru ne pitaju kako se i s kojim pravom usuđuje meni miješati u posao, kad očito ne zna ništa o državi i državnosti – napada Đapić, tvrdeći da predsjednička kandidatura za njega nije test i priprema za lokalne izbore.

VIDEO Božo Skoko i Krešimir Macan ocjenjuju predsjedničke kandidate

– Predsjednička kandidatura meni ne može biti priprema ni za što jer bi to morao biti Olimp cjeloživotnog političkog djelovanja. Nažalost, mnogi u Hrvatskoj ne znaju cijeniti našu državnost. Zato dominira takvo razmišljanje. Ako pitate hoću li se baviti politikom ako ne postanem predsjednik, moj je odgovor – hoću, sve do onoga trenutka dok se ne uspostavi hrvatska država na temelju mojih vukovarskih teza, s punim značenjem države hrvatskog naroda – podcrtava Đapić, koji će kampanju temeljiti “na vjeri u razum i hrabrost hrvatskog čovjeka te na procjeni da je hrvatskom narodu dosta poniženja”.

– Prema racionalnim mjerilima i najstrožim kriterijima, imam jedini spasonosan predsjednički program, ali baš zato i najviše otvorenog neprijateljstva i mržnje već godinama. Vrijeme je da se slomi to zlo – zaključuje Anto Đapić.

Nakon dvojca Baić – Đapić koji udara teškim, tu i tamo rubnim pa i riječima preko ruba, nešto sasvim drukčije. Nešto što iskače iz uvriježenih političkih tračnica, ali, prema mišljenju mnogih, precizno pogađa u metu. Pritom je putanja zacrtanog uspjeha malo izvan struje.

– Motiv za kandidaturu mi je pobjeda nakon koje ću zasjesti u ured gradonačelnika Milana Bandića, uzeti mu vozača, auto i tajnicu. To je bio dovoljno jak afrodizijak. Računam na podršku malog korumpiranog čovjeka koji će se prepoznati u mojem geslu “Korupcija svima, a ne samo njima!” Moj plan i program lako su razumljivi i prilagođeni suvremenim potrebama hrvatskog čovjeka – zalagat ću se za korupciju, besramno ću dijeliti funkcije i pozicije s ciljem da pobijedim. Ja sam glasnogovornik svih kriminalaca. Dosta je bilo srama. Stiglo je naše doba. A u drugi izborni krug proći ćemo Kolinda Grabar-Kitarović i ja – u svojem će stilu redatelj Dario Juričan, alias Milan Bandić. Ne dosegne li taj drugi odlučujući krug, svojim će glasačima reći da na listiću dopišu i zaokruže “3. Milan Bandić”.

– No jako sam koncentriran na ove izbore. Borba je sad i ovdje. I postanem li predsjednik, Hrvatska će dobiti kriminalca na vlasti – poručuje Juričan.

Stisak ruke – zalog za budućnost

– Želim promijeniti politički status quo te premjestiti fokus javnosti s pitanja prošlosti na probleme i izazove budućnosti. Hrvatska je zemlja koja može biti mjesto u kojem ćemo se svi osjećati dobro i sigurno, u kojoj može biti mjesta za sve one koji svojim radom i zalaganjem žele svojoj djeci osigurati bolju budućnost. Želim graditi bolju budućnost u Hrvatskoj, a ne vani. Uvjeren sam da je većina hrvatskih građana obdarena zdravim razumom te im je kristalno jasno da ovaj klijentelističko-koruptivni način upravljanja zemljom vodi u propast. Obraćam se upravo tim biračima: slobodnomislećim, hrabrim i produktivnim pojedincima. Neki od njih otišli su iz ove zemlje jer ne vide izlaz iz političke katatonije u koju je Hrvatska upala u posljednjih 20 godina. Računam na sve one građane koji mi svojim glasom žele pomoći graditi društvo 21. stoljeća – objašnjava kandidat HSLS-a Dejan Kovač čija će kampanja, kako kaže, biti vrlo skromna jer je vrijeme jumboplakata davno prošlo i danas se glasači lako mogu informirati na internetu i društvenim mrežama.

Osnova njegove kampanje bit će kontakt s ljudima jer želi direktno čuti što birače tišti i smeta. Želi da ga birači osobno upoznaju i da stisak ruke bude inicijalni zalog za buduće povjerenje. Ne pada mu na pamet trošiti milijune kuna poreznih obveznika na kampanju.

– Kao mlad čovjek i novo lice u hrvatskoj politici ulazim u ovu utrku neopterećen rezultatom. Ali kao borac po prirodi dat ću sve od sebe da moje poruke, temeljene na argumentima i zdravom razumu, građanima budu razumljive i od njih prihvaćene. Uspijem li u tome, očekujem odličan rezultat. Odnosno, očekujem ulazak u drugi krug. Stvarno se ne opterećujem protukandidatima. Poštujem ih i očekujem demokratsku raspravu u kampanji. Da nisam siguran u sebe, ne bih se odrekao svoje znanstvene karijere i vratio u Hrvatsku. U životu sam naučio da je ljudima lakše ići linijom manjeg otpora te da je puno lakše stajati po strani i govoriti da se ne može. Ali to nije moj životni put. U Hrvatsku sam se vratio da je mijenjam, da joj pomognem, da se zajedno s hrvatskim ljudima za nju borim. Ovo društvo zrelo je za promjene i ljudi su željni vidjeti nov način vođenja države i društva. Uvjeren sam da će građani prepoznati vrijeme za promjene i birati mene koji ne nudim status quo kao dominantni kandidati, nego potpuni redizajn ovog potrošenog sustava. Građani će birati sami. Ljudi nisu ovce da ih ja, ili bilo tko, sprema u torove. Želim slobodne građane Hrvatske koji promišljaju vlastitom glavom, kojima ne treba ni tutor ni diktator – poručio je Kovač, dodajući da promjene o kojima govori može provesti samo predsjednik koji se vodi politikom ujedinjavanja, a ne dezintegracije.

– Ja sigurno neću biti predsjednik koji će pjevati suspektnim osobama ni koji će se svađati sa svima. Moj put kao predsjednika Hrvatske imat će samo jedan cilj – donijeti svakom hrvatskom građaninu slobodu u svakom pogledu. Nitko od nas više nema vremena voditi besplodne ratove iz prošlosti i nitko od nas političara nema više pravo time trovati ovo društvo. Društvu trebaju jasne poruke za budućnost. I s tim porukama, uvjeren sam, mogu proći u drugi krug. Hrvatska, sa mnom na čelu, dobiva zaokret. Zaokret prema kulturi rada, poduzetničkim slobodama, pravu svakog čovjeka na samoostvarenje. Za razliku od kandidata koji nude politiku kontinuiteta ili klizanje u diktaturu, moja vizija Hrvatske temelji se na zdravom napretku i oslobađanju potencijala u svakom čovjeku koji Hrvatsku, svatko na svoj način, čini posebnom. Plan je jednostavan – prvo reset, a onda redizajn. Ništa o toga neću moći ostvariti bez potpore građana koji na ovim izborima napokon imaju izbor – Kovačeve su riječi.

Srce na terenu

A Dalija Orešković najprije je podsjetila da je prije nego što se odlučila angažirati u politici bila na čelu državne antikorupcijske institucije koja je imala sjajne rezultate i dobar ugled u javnosti. Dodala je da je na toj funkciji vidjela kako stvari funkcioniraju iznutra, kako izabrani dužnosnici, od općinskih do članova Vlade, koriste svoje funkcije za osobni probitak te im je javni interes zapravo zadnja rupa na svirali.

– Ne mogu podnijeti količinu nepravde koja se često događa u Hrvatskoj. Nekad samu sebe uhvatim kako se pitam živimo li mi u nekoj noćnoj mori, s obzirom na to kakve ljude biramo da nas vode. Napisala sam program koji se zove “Plan za Hrvatsku” i kandidirala se jer želim popraviti sustav. Jednoga dana kad me djeca budu pitala što sam činila kad je Hrvatska bila na rubu propasti, moći ću im pokazati da sam se borila. To je moj najveći motiv. Pritom računam na sve koji prepoznaju trenutak u kojem se ova zemlja nalazi i kakva nas budućnost čeka ako ne promijenimo obrasce ponašanja koje smo promovirali posljednjih desetljeća. Obraćam se razumnim ljudima, a njih, bez obzira na sve, ima jako puno.

Onima koji su svjesni da se nagomilani problemi u društvu neće riješiti preko noći tako da jednom čovjeku damo sve ovlasti, ili biranjem kandidata koji su imali priliku mijenjati stvari pa su mandat potrošili na pjevanje i ručkove u skupim restoranima. Iza moje kandidature ne stoje velike stranke ni moćni financijski lobiji jer nisam htjela pristati na kompromis u kojem bih bila samo lice nečijih interesa u zamjenu za novac u kampanji. Zato ćemo se usredotočiti na društvene mreže i direktan razgovor s ljudima. Nemam novca za skupu kampanju. Želim ponuditi najbolja rješenja i ostaviti srce na terenu. Sve drugo ne ovisi o mojoj volji – uzvratila je čelnica Starta Dalija Orešković, ne želeći prognozirati tko će u drugi krug. Odluku o tome prepušta onima koji izlaze na izbore, ali i onima koji misle da nemaju za koga glasati pa ostaju kod kuće. A svoje birače vidi kao razumne, odgovorne i svjesne pojedince kojima ne treba nikakva sugestija koga podržati u drugom krugu.

– Jedan od nosivih stupova mojeg “Plana za Hrvatsku” je Antikorupcijska strategija koju sam napisala na temelju iskustva i znanja stečenog u borbi protiv korupcije. Pobjedom na izborima građani bi dali legitimitet tom programu i Vlada bi ga morala usvojiti jer ne bi mogla ignorirati želju više od milijun građana, a potom i Sabor. U tom je Planu jedna od mjera i javno objavljivanje svih pojedinačnih uplata i isplata iz državnog proračuna i proračuna svih ostalih javnih tijela. Zamislite koliko bi političarima otežalo koruptivna djelovanja kad bi građani mogli vidjeti kako se troši svaka njihova kuna – naglasila je Dalija Orešković jedan od koraka koji bi poduzela postane li predsjednicom. Ne dogodi li se to, njezin će daljnji politički angažman opet ovisiti o građanima. Pritom kaže:

– Ako građani žele promjene, spremna sam na borbu zajedno s njima. No ako žele održati ovakvo stanje, onda treba duboko promisliti što dalje.

30 godina devastacije

Kandidatkinji Radničke fronte Katarini Peović poticaj za kandidaturu bila je promocija vizije demokratskog socijalizma 21. stoljeća, pravednijeg i solidarnijeg društva do kojeg se ne može doći bez radikalnog zaokreta u našoj politici i ekonomiji.

– Pritom računam na podršku razočaranih, onih koji ne izlaze na izbore ili biraju “manje zlo”. Većina ljudi shvaća da su ovaj sustav i društveni poredak u kojem ostajemo bez mogućnosti da zadovoljimo temeljne ljudske potrebe – nepravedni. Nama su važni radnici, umirovljenici, iseljeni, obespravljeni. To je većina Hrvatske koju ne zastupaju drugi kandidati koji su samo ekspoziture kapitala – kaže Peović, ističući da Radnička fronta izbornu kampanju vodi još od 21. siječnja kada je i predstavljen program za predsjedničke izbore. Umjesto procjene kakve su njezine šanse na tim izborima, uzvraća da su izbori i izborne strategije samo jedan od elemenata njihove borbe. Važnije joj je da se ljudi pridruže toj borbi te da se zajedničkim snagama, na demokratskim principima, počne mijenjati 30 godina devastacije. A koga vidi u drugom krugu?

– Za sada svi imaju jednake šanse, iako mediji guraju kandidate koji su samo ekspoziture interesnih skupina, što se moglo i očekivati. A pitanje koga bih podržala u tom krugu irelevantno je za našu borbu. No pobijedim li, Hrvatska će dobiti narodnu predsjednicu koja će oštro kritizirati, a ne prijateljevati sa sadašnjom garniturom na vlasti, upozoravati na težak materijalni status većine i govoriti o viziji društva u kojem bi jurnjavu za profitom zamijenila briga za normalni životni standard. U ovom okviru mi se ne možemo razviti, iako svakodnevno slušamo floskule o tome da se samo trebamo prilagoditi modelu neke bogate i uspješne zemlje poput Švedske ili Njemačke, a da je naš problem mentalitet. Naš su problem interesne skupine koje su politiku shvatile kao instrument zgrtanja osobnog bogatstva. Zato je potrebno demokratizirati odlučivanje i ekonomsko planiranje, u korist narodne većine – rezolutna je Peović domećući da je sve što Radnička fronta i ona u ovom trenutku rade važno zbog promocije korjenite promjene.

– Važno nam je da na parlamentarnim izborima uđemo u Sabor. Ako se to dogodi, tamo će se prvi put čuti glas obespravljenih i rješenja koja donose bolji život za sve. Neki će biti zgroženi našim prijedlozima. To su oni koji mogu puno toga izgubiti – poručuje Peović. A kako Ivan Pernar, bivši član Živog zida koji je kao šef nove stranke za svoj predsjednički naum uspio prikupiti oko 15 tisuća potpisa, uglavnom odbija komunikaciju s tiskanim medijima i za slanje svojih poruka oslanja se na društvene mreže, njegovih poruka u ovom tekstu nema.