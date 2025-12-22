Naši Portali
CARINICI U AKCIJI

FOTO Cigarete, duhan, ali i deterdženti za rublje: Sve ovo zaplijenjeno je u Zagrebu

Akcija carinskih službenika rezultirala značajnim zapljenama cigareta i duhana
Foto: Carinska uprava
Autor
Dora Taslak
22.12.2025.
u 17:17

Carinska uprava otkrila je detalje nadzora na tržnici Dubrava, kao i vozača koji je zaustavljen radi kontrole

Ukupno 33.200 komada raznih vrsta cigareta, 53,70 kilograma sitno rezanog duhana, 602,45 litara deterdženata i omekšivača za rublje pronađeno je i oduzeto tijekom nadzora Carinske uprave u Zagrebu. Naime, ovlašteni su službenici 19. prosinca, uz uporabu službenih pasa za detekciju duhana i duhanskih prerađevina, proveli pojačane mjere nadzora na tržnici Dubrava. Zbog nezakonitog posjedovanja duhanskih prerađevina, kako ističe Carinska uprava, dvojici hrvatskih državljana bit će izdani prekršajni nalozi, a nadležnom carinskom uredu podnesen zahtjev za obračun i naplatu trošarine. 

Istog dana, službenici su radi kontrole zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao državljanin Republike Hrvatske, a pregledom vozila pronađeno je 3.600 komada raznih vrsta cigareta i 6,0 kilograma sitno rezanog duhana bez duhanskih markica MF RH. Zbog toga je izvršena pretraga njegovih stambenih i drugih prostora u Zagrebu te je pronađeno i oduzeto 13.000 komada raznih vrsta cigareta, 79,20 kilograma sitno rezanog duhana i jedna električna vaga.

"Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljena trgovina iz članka 264. stavak 1. Kaznenog protiv vlasnika automobila i stambenog prostora podnijet će se kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Nadležnom Područnom carinskom uredu u Zagrebu podnijet će se zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 12.551,80 eura. Kao sredstvo osiguranja naplate trošarine oduzeto je osobno vozilo korišteno za nezakoniti prijevoz duhanskih proizvoda namijenjenih daljnjoj prodaji", navodi Carinska uprava. 
Ključne riječi
duhan cigarete zapljena carinska uprava

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
17:42 22.12.2025.

To bi Carina mogla svakodnevno, ali ne postoji politička volja...

