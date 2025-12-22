FOTO Cigarete, duhan, ali i deterdženti za rublje: Sve ovo zaplijenjeno je u Zagrebu

Ukupno 33.200 komada raznih vrsta cigareta, 53,70 kilograma sitno rezanog duhana, 602,45 litara deterdženata i omekšivača za rublje pronađeno je i oduzeto tijekom nadzora Carinske uprave u Zagrebu. Naime, ovlašteni su službenici 19. prosinca, uz uporabu službenih pasa za detekciju duhana i duhanskih prerađevina, proveli pojačane mjere nadzora na tržnici Dubrava. Zbog nezakonitog posjedovanja duhanskih prerađevina, kako ističe Carinska uprava, dvojici hrvatskih državljana bit će izdani prekršajni nalozi, a nadležnom carinskom uredu podnesen zahtjev za obračun i naplatu trošarine.

Istog dana, službenici su radi kontrole zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao državljanin Republike Hrvatske, a pregledom vozila pronađeno je 3.600 komada raznih vrsta cigareta i 6,0 kilograma sitno rezanog duhana bez duhanskih markica MF RH. Zbog toga je izvršena pretraga njegovih stambenih i drugih prostora u Zagrebu te je pronađeno i oduzeto 13.000 komada raznih vrsta cigareta, 79,20 kilograma sitno rezanog duhana i jedna električna vaga.

"Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljena trgovina iz članka 264. stavak 1. Kaznenog protiv vlasnika automobila i stambenog prostora podnijet će se kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Nadležnom Područnom carinskom uredu u Zagrebu podnijet će se zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 12.551,80 eura. Kao sredstvo osiguranja naplate trošarine oduzeto je osobno vozilo korišteno za nezakoniti prijevoz duhanskih proizvoda namijenjenih daljnjoj prodaji", navodi Carinska uprava.