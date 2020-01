Za nevažeće listiće 'krivi su' kandidati

Dr. Dean Kotiga, baš, baš dobar predsjednik. Vratit će se Valter, je... će vam mater. Brkovi. Ivan Pernar. Miroslav Škoro. Hrvatski narod. Stipe Miočić, UFC champion of the world. Bog i Hrvati! Hajduk živi vječno. Dida Mraz (darežljiv je). Moj glas nećete dobiti. Judini sinovi, izdajice hrvatskog naroda. Prodali ste naše snove. Stanko Bubalo. Lopovi prokleti, pakao vas čeka. Hrvatska do Zemuna. Narod Hrvatske. Tko se kruhom naroda hrani, ima račun narodu davati. Promjena!

Dio je to onoga što su birači u nedjelju, tijekom drugog izbornog kruga glasanja za predsjednika države, nadopisivali na svoje glasačke listiće čineći ih time nevažećima.

Deana Kotigu za predsjednika

No, uz imena poznatog kvizaša i lovca u HTV-ovoj “Potjeri”, zagrebačke grupe koja u svojom pjesmama ruglu i sprdnji izlaže štošta, stihova Dubioze kolektiva, raznih poruka političarima, pa i onih začinjenih prostotama, bilo je na listićima i podosta prostačkih crteža. Sve u svemu, osim samog sadržaja nadopisanog, ostaje i činjenica da će netom završeni drugi krug predsjedničkih izbora ostati zapamćen i po dosad rekordnom broju nevažećih listića, njih čak 89.415 ili 4,35%. Ako se toliko birača odazove glasanju, ali pritom ima potrebu listić učiniti nevažećim, na način da na njemu nadopisuje neka druga imena ili poruke i crteže, što se iz toga može iščitati, koliko se to ozbiljno treba shvatiti? Tim više ako se tih nedjeljnih 89.415 nevažećih listića stavi u odnos sa 104.901 važećim glasačkim listićem, koliko iznosi razlika u broju dobivenih glasova između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović, u korist Milanovića.

– Najprije je važno istaknuti da nema nikakve osnove te nevažeće glasačke listiće pripisivati bilo kojem od dvoje kandidata. Ta pretpostavka, da su to glasački listići Škorinih birača koji su skloniji Kolindi Grabar-Kitarović, a koju je u izbornoj noći iznio i Andrej Plenković, interpretacija je koja je posve neutemeljena. Zato što mi ne znamo jesu li to zaista Škorini birači. Jer, da jesu i da je ta interpretacija točna, onda bi oni i glasali za Kolindu. Znači, u tim interpretacijama, u toj logici, nema nikakvog ni stručnog ni analitičkog temelja – vrlo je jasan sociolog Dragan Bagić podsjećajući da na svakim izborima, ne samo predsjedničkim, imamo određen broj nevažećih listića. Nastavlja:

Nezadovoljstvo birača

– I da, njihov broj sad je znatno veći nego u prijašnjim slučajevima. Dakle, postoji jedan fenomen koji je posljedica činjenice da su se na ovim izborima natjecala dva kandidata dobro poznata biračima i, sa svojim čvrstim stavovima i imidžima, ne posve popularna među biračima. Naprosto, sad su pred biračima bili nepopularni kandidati. I neki su ljudi htjeli izaći na izbore, ali nisu bili zadovoljni ponuđenim kandidatima pa su svoje listiće učinili nevažećima. To je signal da postoji znatan broj birača koji traži neke nove opcije jer nisu zadovoljni etabliranim opcijama koje nude HDZ i SDP. To nije ništa novo. Znamo da postoji značajan broj birača koji traže nešto posve nove pa zato na svim izborima i imamo 10-20% glasača koji glasaju za nove, posve nepoznate opcije, samo zato što su neka alternativa postojećim opcijama. Tko su kandidati, odlučujuće je za to koliko će biti nevažećih listića. Zato bi političari ozbiljnije trebali shvatiti to da 10-20% ljudi glasa za bilo koga novoga tko se pojavi. To je jača poruka od ove o broju nevažećih listića. Birači glasujući idu lijevo, desno, gore, dolje, amo, tamo, spremni su se kladiti i na crnog vraga, samo da je nešto novo, samo da nije ni HDZ ni SDP.