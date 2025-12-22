Naši Portali
IMENOVAN POSEBNI IZASLANIK

"Čast mi je služiti kako bih Grenland učinio dijelom SAD-a"

storyeditor/2025-12-22/PXL_ABA_240325_130262725.jpg
Pool/ABACA/ABACA
Autori: Antonio Mandir, Hina
22.12.2025.
u 17:21

Američki predsjednik Donald Trump imenovao je guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland signalizira trajni američki interes za arktički otok, rekao je danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen u ponedjeljak. "Imenovanje potvrđuje kontinuirani američki interes za Grenland. Međutim, inzistiramo na tome da svi – uključujući SAD – moraju pokazati poštovanje prema teritorijalnom integritetu Kraljevine Danske", rekao je Rasmussen u izjavi poslanoj elektroničkom poštom. Trump je u nedjelju objavio da imenuje guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland. "Jeff razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu sigurnost i snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Landry, koji je preuzeo dužnost guvernera Louisiane u siječnju 2024., zahvalio je Trumpu na X-u rekavši: "Čast mi je služiti... na ovoj volonterskoj poziciji kako bih Grenland učinio dijelom SAD-a. Ovo ni na koji način ne utječe na moju poziciju guvernera Louisiane!" Trump je nekoliko puta tijekom godina rekao da bi Grenland, danski teritorij koji ima svoju autonomnu upravu, trebao postati dio Sjedinjenih Država, navodeći sigurnosne razloge i interes za mineralne resurse otoka. Landry je pohvalio tu ideju ranije ove godine. U Kopenhagenu i Nuuku takve su izjave ponovno izazvale zabrinutost. Danske vlasti već su ranije jasno poručile da Grenland nije na prodaju, dok grenlandska vlada ističe pravo stanovnika otoka na samoodređenje. Premijer Grenlanda Múte Egede u više je navrata naglasio da Grenlanđani žele jačati vlastitu autonomiju i međunarodnu suradnju, ali ne i promjenu suvereniteta.

Analitičari upozoravaju da imenovanje posebnog izaslanika dolazi u trenutku pojačane geopolitičke napetosti na Arktiku, gdje se, uz SAD, sve snažnije pozicioniraju Rusija i Kina. Zbog strateškog položaja, vojnih instalacija i bogatih nalazišta rijetkih minerala, Grenland postaje sve važnija točka globalnog nadmetanja velikih sila, što Trumpova administracija očito želi dodatno naglasiti.
