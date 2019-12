Đapić predao 13 tisuća potpisa DIP-u: 'Hrvatska desnica ima sad autentičnog kandidata'

Čelnik stranke Desno Anto Đapić u ponedjeljak je DIP-u predao svoju kandidaturu za predsjednika Republike, tvrdi da je prikupio oko 13.000 potpisa potpore, najavljuje kako će mu program biti otvaranje pitanja hrvatskog identiteta te poručuje kako hrvatska desnica sada ima svog autentičnog kandidata.

"O hrvatskom imenu i prezimenu, dakle hrvatskom identitetu može odlučivati samo hrvatski narod i ja se doživljavam kao kandidat čuvara povijesnog hrvatskog identiteta bez kojeg nema hrvatskog niti prosperiteta, a niti hrvatske budućnosti. To je moj program koji živim cijeli svoj život. Dakle, prije stvaranja obnovljene hrvatske države, tijekom Domovinskog rata i naravno u svom višedesetljetnom radu u kojem sam uvijek isticao da je obrana identiteta obrana Hrvatske", rekao je Anto Đapić novinarima u Saboru.

Zahvalio je svim volonterima i brojnim prijateljima "starim pravašima", HOS-ovcima koji su im pomogli u zahtjevnom poslu prikupljanja potpisa koji im, kako kaže, daju dodatni motiv da u kampanji koja je pred njima daju sve od sebe.

"Držim da sada, u ovom trenutku hrvatska desnica ima svog autentičnog kandidata i da ću itekako kvalitetno, s iskustvom, znanjem, a prije svega moćnim programom okrenuti kompletnu kampanju i njen dosadašnji tijek. Dakle, ništa neće biti isto nakon današnje naše predaje kandidature i nadam se i usvajanja. Ulazimo u jedno posve novo razdoblje političke kampanje za predsjednika države u kojoj se nadam da mogu okrenuti nacionalnu desnu javnost u potpunosti za sebe", istaknuo je.

Predsjednik države, kaže, predstavlja simboliku hrvatske državnosti, a do sada o tome nije bilo praktički niti govora. "Ja ću to pokušati okrenuti na posve jedan drugi pravac, otvarati pitanja na koja će svi moji protukandidati trebati dati odgovor. Konačno, imat ćemo priliku nakon objave kandidacijskih lista uspoređivati programe. Do sada to nije bilo moguće jer do sada su bili takozvani favoriti koji su nastali favoriti temeljem činjenica da su članovi velikih stranaka, da imaju ankete", tvrdi Đapić.

Rekao je i kako se prije 10 godina povukao iz politike te da je više bio napadan od tzv. "kripto desnice" nego od ljevice, pa je tako bilo i posljednjih šest mjeseci kada je najavio mogućnost kandidature.

U kampanji će, kaže, pokušati nametnuti "žestoku političku utakmicu" koja se neće svoditi na najsitnija podmetanja profila je li netko nekome bio na rođendanu, je li imao nekakvu tortu i slično.

"Moja su pitanja pitanja identiteta hrvatskog naroda. Smatram da je on ugrožen političkim srpstvom u Hrvatskoj, da je ugrožen lažnim antifašizmom u Hrvatskoj, da je ugrožen sa migrantskim krizama koje se prema Hrvatskoj u valovima kreću, da je ugrožen prema položaju Hrvata u BiH, a to znači cijelog hrvatskog naroda. Ugrožen je dezintegracijom hrvatskog naroda u cjelini", ustvrdio je Đapić te najavio da su to teme koje će u kampanji za predsjednika Republike otvarati i nuditi rješenja za svako od tih pitanja.