Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STIŽU PAHULJE!

Pogledajte nove karte: Bit će snijega, moguće i mećave. Evo gdje će sve padati

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ
1/8
Autor
Dora Taslak
22.12.2025.
u 16:28

Snijeg je vjerojatan i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača

Ušli smo u blagdanski tjedan, a vrijeme će biti nestabilno i vjetrovito. Uz to, stižu zahladnjenje i snijeg. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno priopćenje te istakao kako će ciklona, koja će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem, donijeti promjenu vremena i u naše krajeve. Njeno središte nalazit će se iznad Tirenskog mora, a u srijedu će se preko Hrvatske premještati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnjak, očekuje najintenzivnija oborina. Istovremeno će, napominje DHMZ, sa sjevera pritjecati hladniji zrak.

U utorak će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega, ponajprije na otocima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je vjerojatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti. DHMZ dodaje kako će pritom puhati umjereno i jako jugo, navečer u jačanju na olujno. Potkraj dana, na sjevernom će dijelu Jadrana zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima. Dan kasnije, na Badnjak, oborina će biti češća i u unutrašnjosti. 

Foto: DHMZ

"Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijega će biti i u gorju istočne i središnje Hrvatske, no vjerojatan je i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača", navodi DHMZ. 

Kako dodaje, u kopnenim će krajevima zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te zapusi snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom puhati jugo, još prijepodne i olujno, ističe. 

Što se tiče situacije za Božić, DHMZ navodi kako će na Jadranu biti sunčanih razdoblja te rijetko gdje još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama. "U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremenu oborinu, ali sve rjeđu. Osim kiše, padat će i susnježica i snijeg, ponajviše u gorju. Navečer će vjetar u unutrašnjosti slabjeti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cijele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na sjevernom dijelu i dalje orkanska."

U petak će jačati utjecaj anticiklone pa će se i vrijeme smirivati. Prema tome, u većini će krajeva doći do prestanka oborine te razvedravanja, dok će se oblaci još zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj. Pretpostavlja se kako će to biti uvod za stabilan vikend, no u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra.

Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme Božić snijeg dhmz

Komentara 1

Pogledaj Sve
BI
billynik
16:38 22.12.2025.

Strašno, hoće mi li to preživjeti, padat će snijeg u Prosincu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!