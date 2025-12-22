Pogledajte nove karte: Bit će snijega, moguće i mećave. Evo gdje će sve padati

Ušli smo u blagdanski tjedan, a vrijeme će biti nestabilno i vjetrovito. Uz to, stižu zahladnjenje i snijeg. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno priopćenje te istakao kako će ciklona, koja će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem, donijeti promjenu vremena i u naše krajeve. Njeno središte nalazit će se iznad Tirenskog mora, a u srijedu će se preko Hrvatske premještati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnjak, očekuje najintenzivnija oborina. Istovremeno će, napominje DHMZ, sa sjevera pritjecati hladniji zrak.

U utorak će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega, ponajprije na otocima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je vjerojatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti. DHMZ dodaje kako će pritom puhati umjereno i jako jugo, navečer u jačanju na olujno. Potkraj dana, na sjevernom će dijelu Jadrana zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima. Dan kasnije, na Badnjak, oborina će biti češća i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

"Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijega će biti i u gorju istočne i središnje Hrvatske, no vjerojatan je i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača", navodi DHMZ.

Kako dodaje, u kopnenim će krajevima zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te zapusi snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom puhati jugo, još prijepodne i olujno, ističe.

Što se tiče situacije za Božić, DHMZ navodi kako će na Jadranu biti sunčanih razdoblja te rijetko gdje još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama. "U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremenu oborinu, ali sve rjeđu. Osim kiše, padat će i susnježica i snijeg, ponajviše u gorju. Navečer će vjetar u unutrašnjosti slabjeti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cijele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na sjevernom dijelu i dalje orkanska."

U petak će jačati utjecaj anticiklone pa će se i vrijeme smirivati. Prema tome, u većini će krajeva doći do prestanka oborine te razvedravanja, dok će se oblaci još zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj. Pretpostavlja se kako će to biti uvod za stabilan vikend, no u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra.