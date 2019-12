Pernar: Prije biste pratili Bugs Bunnyja kao kandidata, nego mene

Saborski zastupnik Ivan Pernar došao je u Državno izborno povjerenstvo gdje je predao potpise za predsjedničke izbore.

- Ignorirali ste me do posljednjeg trenutka. Što govori o tome koliko ste pokrivali kandidate, znali ste tko sam ja. To je vama sve nebitno. Svjesni ste toga da sam javna osoba, no neki drugi kandidati su dobivali prostor i davali ste im intervjue. Zabava je gotova. Možete nastaviti sakrivati istinu. - istaknuo je Pernar.

Na pitanje s obzirom da ima toliki broj pratitelja na društvenim mrežama kako to da nije njih koristio za dobivanje potpisa, Pernar je kazao: - U ovu kampanju nisam htio ulagati novac već sam to htio narodnom voljom. Da sam htio, mogao sam staviti štandove po Hrvatskoj. Ja to nisam htio. Jer za mene nije bio cilj nametati se....Ja sam išao vrlo umjereno i vrlo skromno u ovu kampanju.

- Da se Bugs Bunny iz crtića kandidirao, prije biste stavili da se on kandidirao nego ja - smatra Pernar.

Ispričao je kako će njegov slogan biti 'HDZ lopov - novac ste ukrali'