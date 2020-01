Grabar-Kitarović ostaje u Hrvatskoj, no šanse za politički angažman su slabe

Predsjednica države u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović, nakon što joj istekne mandat, planira i dalje ostati u Hrvatskoj i raditi za Hrvatsku. Kako je kazala za 24 sata, vidi se u budućnosti kako se bavi zaštitom slabijih, promicanjem zaštite od nasilja nad ženama i djecom, ali i zaštitom životinja. A prije nego što joj uopće istekne mandat, kao predsjednica će još otputovati na službena i dogovorena putovanja u Poljsku, Njemačku, Austriju, Sloveniju, Belgiju i Izrael.

Zanima li Grabar Kitarović možda i novi politički angažman, nije otkrila, međutim upravo se to pitanje nameće s obzirom na situaciju u HDZ-u u kojemu broj izazivača aktualnog predsjednika i premijera Andreja Plenkovića raste iz dana u dan. Prema pisanju 24 sata, dobar dio članova HDZ-a zadnja dva dana navodno govori upravo o predsjednici u odlasku kao novoj predsjednici stranke koja bi mogla ujediniti centar i desnicu i koja bi bila senzibilizirana za sve članove HDZ-a.

Nerealna predviđanja

Takav scenarij spominjao se i ranije, i to prije više od godinu dana, međutim od tada do danas mnoge su se okolnosti promijenile. Za početak Grabar-Kitarović izgubila je izbore od Zorana Milanovića, i to ne s malom razlikom, već s više od sto tisuća glasova pa unatoč činjenici da joj je glasove dalo više od 900 tisuća birača, u političku bi arenu ipak ulazila s aurom velikog poraza.

Da su predviđanja o ponovnom političkom angažmanu predsjednice u odlasku nerealna, smatra i jedan visokopozicionirani HDZ-ovac koji drži da joj svi oni koji je u HDZ-u sada zazivaju u bitki protiv Plenkovića zapravo samo podmeću i paralelno bildaju sami sebe.

– Sve je moguće pa i njen povratak u političku arenu, ali pitanje je je li to pametno u ovom trenutku. Odgovor je da nije. Kolinda Grabar-Kitarović je mlada i bivša je predsjednica i sada joj je najbolje i najpametnije da se dobro odmori, završi doktorat koji je upisala i da malo-pomalo nastavi podsjećati na sve dobro što je napravila za vrijeme svog petogodišnjeg predsjedničkog mandata – kaže naš visokopozicionirani izvor iz HDZ-a.

S takvom se ocjenom praktički slažu i politički analitičari s kojima smo razgovarali o šansama da se Grabar-Kitarović ponovo politički aktivira nakon poraza. Žarko Puhovski kaže kako je činjenica da u HDZ-u vlada ozbiljno nezadovoljstvo i da Plenković već ima više izazivača zbog čega bi upravo Kolinda Grabar-Kitarović mogla biti ta koja ujedinjuje.

– Međutim, ono što joj pri tome šteti nije njen gubitak izbora, nego činjenica da je bila loša kandidatkinja, da je zadnjih pola godine bila katastrofalna i da danas teško može uvjeriti članstvo da dolazi k sebi. U stranci ne možete govoriti o mom Lukici i osjećajima. Treba vam sadržaj, a nisam siguran da ona može sada naglo promijeniti retoriku i učiniti sve da HDZ-ovci brzo zaborave kako se sramotila – kaže Puhovski i dodaje kako mu se zbog svega toga čini da su jako male šanse za njenu ponovnu političku aktivaciju osim u slučaju da ne dođe do procesa raspadanja u HDZ-u.

Ističe i kako predsjednica u odlasku nema mnogo opcija što raditi nakon mandata.

Diskvalificirala se

– Biti ponovno veleposlanica za što je Milanović kazao da bi joj dao u tome potporu čini mi se ispod njezina ranga s obzirom na to da je bila predsjednica države. Izuzev da ide za veleposlanicu u SAD, a to je već bila tako da ni ta opcija ne dolazi u obzir – kaže Puhovski.

I analitičar Krešimir Macan drži da od takvog angažmana nema ništa i da su priče o Grabar-Kitarović kao Plenkovićevoj izazivačici samo puštanje probnih balona iz jednostavnog razloga - u HDZ-u nedostaje kandidat, neko neutralno lice pa pokušavaju ubaciti u cijelu priču i Kolindu Grabar-Kitarović.

– Od toga nema ništa jer je ona sebe diskvalificirala proteklom izbornom kampanjom. Osim toga, nema tu ni ambicije. Pa predsjednica nije pokazivala nikakvu energiju i izgledala je kao netko tko jedva čeka da kampanja završi – kaže Macan.

Pri tome podsjeća i na poučak koji smo već vidjeli u slučaju bivšeg predsjednika Ive Josipovića koji je također mislio da sa svojih više od milijun glasova može utjecati na političke odnose nakon poraza što se u konačnici pokazalo kao potpuno nerealno i neutemeljeno.

