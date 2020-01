Bozanić čestitao Milanoviću: Izražavam najbolje želje za visoku dužnost koja Vam je povjerena

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić danas je uputio čestitku izabranom predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću.

Čestitku u nastavku prenosimo u cijelostI:

Cijenjeni gospodine Milanoviću!

Kao zagrebački nadbiskup čestitam Vam na izboru za predsjednika Republike Hrvatske te izražavam najbolje želje za visoku dužnost koja Vam je povjerena.

Crkva poštuje zauzimanje onih koji se radi služenja ljudima posvećuju dobru države. To djelovanje, kojim se preuzima teret ne lake odgovornosti, plemenito je i zaslužuje ohrabrenje i suradnju svih članova i sastavnica društva. Iako su ciljevi Crkve i države različitoga značenja i premda su obje svaka u svom poretku samostalne u djelovanju, one su ipak s različitih naslova u nas uglavnom u službi istih ljudi te su pozvane na suradnju i dijalog da bi se u hrvatskom društvu promicala sloga i pravda, mir i napredak. Taj dijalog teži jačanju međusobnog poštovanja i razumijevanja kao i sprječavanju ili ispravljanju eventualnih nesporazuma, imajući uvijek pred sobom iste interese, a to su ljudi, napose oni najugroženiji, kao i zajedničko dobro.

Izborom za predsjednika povjerena Vam je časna i odgovorna služba koja uključuje brigu za boljitak hrvatskoga naroda i svih građana naše Domovine. Na općeprihvaćenom i čvrstom temelju hrvatskog identiteta, što ga obilježava bogata tradicija prožeta kršćanstvom, moguće je bez bojazni i ugroženosti njegovati slobodu i ljepotu razlika u mišljenjima, pogledima i stvaralačkom življenju te otvorenost za suradnju i prijateljstvo sa svim narodima.

S tim mislima, gospodine izabrani Predsjedniče, zazivam Božji blagoslov na Vas i Vašu službu te zagovor Blažene Djevice Marije, koju naši pradjedovi nazvaše »Fidelissima Mater Advocata Croatiae – Najvjernija Majka Odvjetnica Hrvatske«.