Sergej Rjabkov, zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije i saveznik predsjednika Vladimira Putina, upozorio je da su se NATO i njegova zemlja opasno približili izravnom sukobu u 2025. godini. Uz to, napomenuo je kako bi rat između nuklearnih sila imao "katastrofalne posljedice“.

Rjabkov, kako prenosi Newsweek, smatra da su neki potezi SAD-a bili "agresivni" te dodaje kako su ih posebno podržale dvije europske zemlje. "To su aktivno podržavale neke od najratobornijih europskih članica NATO-a, posebno Britanija i Francuska, čije su akcije bile posebno agresivne.“ Ukazujući na zabrinutost zbog izravne vojne konfrontacije između nuklearnih sila, rekao je: "Suvišno je naglašavati da bi takav sukob imao katastrofalne posljedice.“

Europski čelnici i dužnosnici nerijetko upozoravaju na potencijalnu prijetnju koju Rusija predstavlja. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, primjerice, naglašava kako je važno povećati izdatke za obranu.

"Prvo, moramo povećati izdatke za naoružanje i proizvodnju. I drugo, osigurati da Ukrajina u borbi ostane što jača. Jer ako Rusija dobije kontrolu nad cijelom Ukrajinom, to bi imalo masivne posljedice za NATO – i morali bismo trošiti još mnogo više od onoga što smo dogovorili", istaknuo je Rutte u intervjuu za Bild.