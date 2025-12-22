Naši Portali
OPOMENA NATO-U

Putinov saveznik izdao dramatično upozorenje: 'Takav sukob imao bi katastrofalne posljedice'

U.S. holds military exercises with NATO partners in Greece
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
22.12.2025.
u 16:58

Sergej Rjabkov smatra da su neki potezi SAD-a bili "agresivni" te dodaje kako su ih posebno podržale dvije europske zemlje

Sergej Rjabkov, zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije i saveznik predsjednika Vladimira Putina, upozorio je da su se NATO i njegova zemlja opasno približili izravnom sukobu u 2025. godini. Uz to, napomenuo je kako bi rat između nuklearnih sila imao "katastrofalne posljedice“.

Rjabkov, kako prenosi Newsweek, smatra da su neki potezi SAD-a bili "agresivni" te dodaje kako su ih posebno podržale dvije europske zemlje. "To su aktivno podržavale neke od najratobornijih europskih članica NATO-a, posebno Britanija i Francuska, čije su akcije bile posebno agresivne.“ Ukazujući na zabrinutost zbog izravne vojne konfrontacije između nuklearnih sila, rekao je: "Suvišno je naglašavati da bi takav sukob imao katastrofalne posljedice.“

Europski čelnici i dužnosnici nerijetko upozoravaju na potencijalnu prijetnju koju Rusija predstavlja. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, primjerice, naglašava kako je važno povećati izdatke za obranu. 

"Prvo, moramo povećati izdatke za naoružanje i proizvodnju. I drugo, osigurati da Ukrajina u borbi ostane što jača. Jer ako Rusija dobije kontrolu nad cijelom Ukrajinom, to bi imalo masivne posljedice za NATO – i morali bismo trošiti još mnogo više od onoga što smo dogovorili", istaknuo je Rutte u intervjuu za Bild
Sergej Rjabkov Vladimir Putin NATO Rusija rat u Ukrajini

Komentara 2

Pogledaj Sve
DA
DavorBillege
17:30 22.12.2025.

"....bi rat između nuklearnih sila imao "katastrofalne posljedice“. A kao ne bi, ha?? Jel, zavojevači??

Avatar BravarBroz
BravarBroz
17:37 22.12.2025.

Dubokoumno.

