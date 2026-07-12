Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRANI RADNICI

Ispovijest radnika koji je zbog djece otišao 7000 kilometara od doma: 'Srce me vuče kući, ali moram ostati'

Autor
Karolina Lubina
12.07.2026.
u 07:05

Oko 113 tisuća stranih državljana s važećim radnim dozvolama popunilo je radna mjesta u Hrvatskoj, a najveći broj njih, uz ugostiteljstvo i turizam, zaposlen je u građevinskom sektoru

U Hrvatskoj trenutačno radi oko 113 tisuća stranih državljana s važećim dozvolama za rad, a najveći broj njih zaposlen je u ugostiteljstvu i turizmu te u građevinskom sektoru. Iako je tijekom ove godine izdano manje radnih dozvola nego u istom razdoblju lani, potreba za stranom radnom snagom i dalje je izrazito velika. No trend se postupno mijenja: sve je manje novih zapošljavanja, dok se sve češće produljuju dozvole radnicima koji su već neko vrijeme u Hrvatskoj i koje su poslodavci uspjeli zadržati.

Također, od 4. lipnja ove godine na snazi su i nove izmjene i dopune Zakona o strancima. Njima se uvode stroža pravila za poslodavce, ali i naglašava potreba bolje integracije stranih radnika u hrvatsko društvo. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na obvezu učenja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Strani će radnici, kako bi mogli produljiti dozvolu za boravak i rad, morati položiti ispit iz hrvatskog jezika na osnovnoj razini, a ta obveza počinje se primjenjivati od 4. lipnja iduće godine.

Ključne riječi
radne dozvole uvjeti posao strani radnici

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar American_ninja
American_ninja
07:59 12.07.2026.

svaki tjedan, pamflet jedan

DO
doktorica
07:58 12.07.2026.

koliko su kilometara naši radnici prošli trbuhom za kruhom ,o tome ne pišete

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!