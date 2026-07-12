Ispovijest radnika koji je zbog djece otišao 7000 kilometara od doma: 'Srce me vuče kući, ali moram ostati'

U Hrvatskoj trenutačno radi oko 113 tisuća stranih državljana s važećim dozvolama za rad, a najveći broj njih zaposlen je u ugostiteljstvu i turizmu te u građevinskom sektoru. Iako je tijekom ove godine izdano manje radnih dozvola nego u istom razdoblju lani, potreba za stranom radnom snagom i dalje je izrazito velika. No trend se postupno mijenja: sve je manje novih zapošljavanja, dok se sve češće produljuju dozvole radnicima koji su već neko vrijeme u Hrvatskoj i koje su poslodavci uspjeli zadržati.



Također, od 4. lipnja ove godine na snazi su i nove izmjene i dopune Zakona o strancima. Njima se uvode stroža pravila za poslodavce, ali i naglašava potreba bolje integracije stranih radnika u hrvatsko društvo. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na obvezu učenja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Strani će radnici, kako bi mogli produljiti dozvolu za boravak i rad, morati položiti ispit iz hrvatskog jezika na osnovnoj razini, a ta obveza počinje se primjenjivati od 4. lipnja iduće godine.