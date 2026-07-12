Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...
U PARKU MLADEŽI
FOTO Najotkačenije kreacije na Ultri: Neki su jedva dočekali pokazati se, jedan je donio i - papigu!
posebno izdanje
FOTO Vampirica Olja stigla na Ultru: Kožnom kombinacijom, lancima i rogovima na glavi privlačila pozornost
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Stručnjaci o obvezi ugradnje razdjelnika u zgradama
Ako se migranti mogu besplatno liječiti onda treba i toj djeci dati lijek.