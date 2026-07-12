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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

Ivica Galoić, Igor Soban/PIXSELL; Privatna arhiva
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 21:09

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...

Ključne riječi
240 sekundi 24sata

Komentara 1

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PO
Potepuh
21:22 12.07.2026.

Ako se migranti mogu besplatno liječiti onda treba i toj djeci dati lijek.

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