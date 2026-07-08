Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab među dobitnicima prestižne Ruže Zagrebačke županije

Naš novinar Hassan Haidar Diab, jedan od najpoznatijih hrvatskih ratnih reportera i novinara za međunarodnu politiku, ovogodišnji je dobitnik posebnog priznanja Ruža Zagrebačke županije, koje Turistička zajednica Zagrebačke županije dodjeljuje pojedincima i projektima koji svojim radom pridonose promociji kontinentalnog turizma i prepoznatljivosti županije. Priznanje mu je uručeno na svečanosti održanoj u Velikoj Gorici, gdje su nagrađeni najuspješniji turistički projekti, manifestacije, djelatnici i pojedinci koji svojim radom stvaraju novu vrijednost hrvatskog kontinentalnog turizma.



Ovogodišnja dodjela Ruže Zagrebačke županije okupila je brojne predstavnike turističkog, gospodarskog i javnog života. Na natječaj je pristiglo čak 75 prijava, a stručno povjerenstvo odabralo je 25 laureata u osam kategorija te dodijelilo i posebna priznanja pojedincima koji svojim djelovanjem pridonose razvoju i promociji Zagrebačke županije.



Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović istaknula je kako Ruža Zagrebačke županije nije samo priznanje za uspješan projekt ili poslovni rezultat, već prije svega priznanje ljudima koji svojim znanjem, kreativnošću i predanošću stvaraju identitet destinacije.



– Svaka nagrada koju danas dodjeljujemo priča je o predanosti, inovativnosti i ljubavi prema kraju u kojem živimo. Upravo ljudi svojim radom stvaraju doživljaje zbog kojih se gosti vraćaju, a Zagrebačka županija iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija kontinentalna destinacija – poručila je Alilović.



Uz posebno priznanje našem novinaru Hassanu Haidaru Diabu, posebna priznanja uručena su i putopiscu, fotografu i travel blogeru Domagoju Severu te Milici Birk iz Specijalne bolnice Naftalan za dugogodišnji doprinos razvoju zdravstvenog turizma.



Dodijeljene su i nagrade u osam kategorija turističke izvrsnosti. Među laureatima našli su se organizatori najuspješnijih turističkih manifestacija, predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, proizvođači autohtonih proizvoda, ugostitelji, turističke zajednice, smještajni objekti te brojni poduzetnici koji svojim inovativnim projektima i održivim pristupom obogaćuju turističku ponudu Zagrebačke županije.



Priznanja su, među ostalima, pripala Obiteljskom pčelarstvu Med Antolčić, OPG-u Antoljak, Craft destileriji Brigljević, Izletištu i vinogradarskoj kući Braje, kao i organizatorima manifestacija Bučijada i Rosé & Maline, koje su se svojim kvalitetom i prepoznatljivošću istaknule među najboljim turističkim projektima godine.



Ruža Zagrebačke županije tijekom posljednjih godina izrasla je u jedno od najvažnijih priznanja kontinentalnog turizma. Ovogodišnji laureati još su jednom pokazali kako se uspjeh gradi predanim radom, očuvanjem tradicije, inovativnim idejama i autentičnim doživljajima, potvrđujući da Zagrebačka županija s razlogom zauzima sve važnije mjesto na turističkoj karti Hrvatske.





