Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Zlatko Dalić objavio da odlazi s klupe hrvatske reprezentacije!
Evo što je presudilo da se Zlatko Dalić povuče s klupe Hrvatske! To ga je jako pogodilo...
​Dalić: Žalim za jednom odlukom prije osam godina, možda bismo bili svjetski prvaci da sam odlučio drukčije
Tko će zamijeniti Zlatka Dalića na klupi Hrvatske? Stiže nam dobro poznato lice
Pročitajte emotivno pismo kojim se Dalić oprostio od hrvatske reprezentacije
Dalić je izveo najveće nogometno čudo u 76 godina, a jedna stvar za njega je bila uzvišena kategorija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Osam kategorija

Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab među dobitnicima prestižne Ruže Zagrebačke županije

Velika Gorica: Hassan Haidar Diab primio nagradu Ruže Zagrebačke Županije
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
08.07.2026.
u 14:11

Ovogodišnja dodjela Ruže Zagrebačke županije okupila je brojne predstavnike turističkog, gospodarskog i javnog života. Na natječaj je pristiglo čak 75 prijava, a stručno povjerenstvo odabralo je 25 laureata u osam kategorija te dodijelilo i posebna priznanja pojedincima koji svojim djelovanjem pridonose razvoju i promociji Zagrebačke županije

Naš novinar Hassan Haidar Diab, jedan od najpoznatijih hrvatskih ratnih reportera i novinara za međunarodnu politiku, ovogodišnji je dobitnik posebnog priznanja Ruža Zagrebačke županije, koje Turistička zajednica Zagrebačke županije dodjeljuje pojedincima i projektima koji svojim radom pridonose promociji kontinentalnog turizma i prepoznatljivosti županije. Priznanje mu je uručeno na svečanosti održanoj u Velikoj Gorici, gdje su nagrađeni najuspješniji turistički projekti, manifestacije, djelatnici i pojedinci koji svojim radom stvaraju novu vrijednost hrvatskog kontinentalnog turizma.

Ovogodišnja dodjela Ruže Zagrebačke županije okupila je brojne predstavnike turističkog, gospodarskog i javnog života. Na natječaj je pristiglo čak 75 prijava, a stručno povjerenstvo odabralo je 25 laureata u osam kategorija te dodijelilo i posebna priznanja pojedincima koji svojim djelovanjem pridonose razvoju i promociji Zagrebačke županije.

Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović istaknula je kako Ruža Zagrebačke županije nije samo priznanje za uspješan projekt ili poslovni rezultat, već prije svega priznanje ljudima koji svojim znanjem, kreativnošću i predanošću stvaraju identitet destinacije.

– Svaka nagrada koju danas dodjeljujemo priča je o predanosti, inovativnosti i ljubavi prema kraju u kojem živimo. Upravo ljudi svojim radom stvaraju doživljaje zbog kojih se gosti vraćaju, a Zagrebačka županija iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija kontinentalna destinacija – poručila je Alilović.

Uz posebno priznanje našem novinaru Hassanu Haidaru Diabu, posebna priznanja uručena su i putopiscu, fotografu i travel blogeru Domagoju Severu te Milici Birk iz Specijalne bolnice Naftalan za dugogodišnji doprinos razvoju zdravstvenog turizma.

Dodijeljene su i nagrade u osam kategorija turističke izvrsnosti. Među laureatima našli su se organizatori najuspješnijih turističkih manifestacija, predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, proizvođači autohtonih proizvoda, ugostitelji, turističke zajednice, smještajni objekti te brojni poduzetnici koji svojim inovativnim projektima i održivim pristupom obogaćuju turističku ponudu Zagrebačke županije.

Priznanja su, među ostalima, pripala Obiteljskom pčelarstvu Med Antolčić, OPG-u Antoljak, Craft destileriji Brigljević, Izletištu i vinogradarskoj kući Braje, kao i organizatorima manifestacija Bučijada i Rosé & Maline, koje su se svojim kvalitetom i prepoznatljivošću istaknule među najboljim turističkim projektima godine.

Ruža Zagrebačke županije tijekom posljednjih godina izrasla je u jedno od najvažnijih priznanja kontinentalnog turizma. Ovogodišnji laureati još su jednom pokazali kako se uspjeh gradi predanim radom, očuvanjem tradicije, inovativnim idejama i autentičnim doživljajima, potvrđujući da Zagrebačka županija s razlogom zauzima sve važnije mjesto na turističkoj karti Hrvatske.


 

Ključne riječi
Velika Gorica nagrade Hassan Haidar Diab

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!