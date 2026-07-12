Zašto su vrućine opasnije za osobe koje uzimaju antidepresive? Ovo su simptomi koje ne smijete ignorirati

Za osobe koje uzimaju antidepresive, vrućina može biti još teža nego što je to uobičajeno. Pri temperaturama do 40 Celzijevih stupnjeva, koje se ovih dana sve češće bilježe na sjevernoj hemisferi, djelovanje lijekova može predstavljati dodatno opterećenje za organizam. „Neki antidepresivi mogu utjecati na način na koji tijelo regulira temperaturu i znojenje, što znači da su neki ljudi skloniji tome da se osjećaju loše tijekom toplog vremena“, kaže Victoria Corciu Brown iz britanske udruge liječnika obiteljske medicine. Simptomi uključuju vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, umor i dehidraciju.

- I sama spadam među one koji to osjete čim se termometar približi granici od 30 stupnjeva. Problemi s vrućinom pojačali su se otkako sam prije nešto više od dvije godine počela uzimati antidepresive. Sertralin i amitriptilin dobro mi pomažu kod kronične boli, ali istodobno čine da više ne uživam u ljetu. Piknik s prijateljicama u parku? Hvala na pozivu, ali ne mogu: zavrti mi se u glavi pri svemu što podrazumijeva više od ležanja na kauču u zamračenom stanu, uz ventilator koji mi puše u lice. Već pri temperaturi od 25 stupnjeva često na posao stignem potpuno mokra od znoja. Glavobolje i stalna iscrpljenost za mene su sastavni dio ljeta, kao što su za neke druge preplanula koža i kokteli na suncu - piše novinarka Deutsche Wellea.

„Čovjek održava svoju unutarnju tjelesnu temperaturu pomoću složenog sustava fizioloških mehanizama koji zajedno nadoknađuju promjene nastale metabolizmom, tjelesnim naporom i utjecajima okoline“, objašnjava Michael Paulzen. „Poremećaj tog procesa termoregulacije može biti uzrokovan toplinskim stresom, visokim temperaturama ili određenim lijekovima.“ Među tim lijekovima su i antidepresivi, primjerice selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI), poput sertralina, kao i triciklički antidepresivi poput amitriptilina. Oni utječu na hipotalamus – dio mozga koji, među ostalim, regulira tjelesnu temperaturu.

Posljedica može biti da tijelo više ne uspijeva učinkovito regulirati temperaturu. To može dovesti do grčeva u mišićima, nesvjestice, toplinske iscrpljenosti pa čak i toplinskog udara. Antidepresivi također mogu smanjiti osjećaj žeđi, iako organizmu i dalje treba dovoljno tekućine. Osim toga, koža može postati osjetljivija na oštećenja uzrokovana sunčevim zračenjem.

„Neki od tih lijekova otežavaju tijelu da se rashladi i ostane hidrirano, stoga je važno piti dovoljno vode i izbjegavati izlaganje vrućini“, kaže Daniel Harwood iz britanske udruge psihijatara. „Posebno dehidracija može predstavljati problem jer tada organizam može snažnije reagirati na djelovanje pojedinih lijekova.“ „Znojim se kao domaća životinja bez ikakvog hlada“, napisala je jedna korisnica u komentaru na Redditu o sertralinu i vrućini. „Toplinski valovi ionako su užasni, ali otkako sam ove godine počeo uzimati sertralin, postalo je mnogo gore“, napisao je drugi korisnik. „Imam osjećaj da se topim, bez obzira na to što odjenem ili što radim.“

U jednoj objavi iz lipnja 2026. stoji jednostavno: „Stalno mi je PROKLETO vruće. Otkako uzimam Zoloft, to me potpuno onesposobljava.“ Za ove pojave postoje jasna medicinska objašnjenja. „Triciklički antidepresivi poput amitriptilina mogu smanjiti znojenje i time otežati hlađenje tijela isparavanjem“, kaže Paulzen. „S druge strane, drugi antidepresivi mogu pojačati znojenje povećavajući aktivnost simpatikusa, odnosno aktivirajućeg dijela autonomnog živčanog sustava.“ Sertralin je, sudeći prema iskustvima korisnika, osobito poznat po izazivanju obilnog znojenja.

Prekomjerno znojenje, česti osipi („toplinski osip“) i iscrpljenost koja paralizira – jedva čekam da ljeto prođe. No zbog klimatskih promjena buduća će ljeta biti sve toplija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Kako se onda osobe koje ovise o antidepresivima mogu zaštititi?

Najvažnije pravilo glasi: nikako ne prekidati terapiju na svoju ruku niti mijenjati dozu bez savjetovanja s liječnikom. „Nagli prestanak uzimanja antidepresiva može izazvati simptome ustezanja i negativno utjecati na tjelesno i mentalno zdravlje“, kaže Corciu Brown. „Preporučujemo isto što i inače savjetujemo tijekom velikih vrućina: unositi mnogo tekućine i izbjegavati izravno izlaganje suncu.“ Paulzen dodaje da se, uz pridržavanje tih mjera opreza, terapija obično može nastaviti bez povećanog rizika od nuspojava. Međutim, ako se pojave ozbiljne tjelesne tegobe ili novi, nepoznati psihički simptomi, potrebno je potražiti liječničku ili psihoterapijsku pomoć. - Kod mene, srećom, još nije bilo toliko ozbiljno. Zato nastavljam podnositi znojenje i nestrpljivo čekati početak jeseni - zaključila je novinarka.