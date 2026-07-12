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NA SNAZI VISOKI STUPANJ UPOZORENJA

Nevrijeme s tučom poharalo Sloveniju, vozači se skrivali ispod nadvožnjaka: 'Glupo, opasno i suludo'

Foto: DARS/Zavod Reševalni pas
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 10:38

Posljednje upozorenje slovenske Agencije za okoliš, Arsa, ažurirano oko 23 sata, navodi da je mogućnost tuče velika na području Bele krajine i Dolenjske, gdje je označena najvišim, trećim stupnjem opasnosti

Sloveniju je u subotu zahvatilo nekoliko snažnijih i lokalno izraženih olujnih ćelija. Nevrijeme se poslijepodne najprije zadržavalo uglavnom nad istočnim dijelom zemlje, a potom se proširilo i na središnju, sjevernu te jugozapadnu Sloveniju, prenosi N1. U pojedinim mjestima oluje su već ostavile posljedice. Prema navodima sugovornice meteorološkog portala Neurje.si, snažno nevrijeme navečer je pogodilo Tržič. Još poslijepodne tuča je zahvatila šire područje Dramelja, o čemu su portalu izvijestili lokalni stanovnici. Na nekim je mjestima padala tuča veličine oraha. Zbog straha od tuče pojedini su vozači na području Celja zaustavljali vozila ispod nadvožnjaka, pa čak i u tunelima. "Prema neslužbenim informacijama, u jednom od tunela posljedično je čak došlo do sudara zbog zaustavljenih vozila", objavio je Zavod Reševalni pas.

Ponovno su upozorili da je takvo ponašanje "glupo, opasno, nerazumno i suludo, posebno zato što su vozači sa snimke kamere kod Dramelja imali mogućnost nekoliko sekundi prije nadvožnjaka sići s autoceste". Kasnije su stigle i dojave o tuči na području Koruške. Slovenski Prometno-informacijski centar upozorio je vozače da tijekom nevremena prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te podsjetio da je zaustavljanje ispod nadvožnjaka i u tunelima opasno i zabranjeno. Posljednje upozorenje slovenske Agencije za okoliš, Arsa, ažurirano oko 23 sata, navodi da je mogućnost tuče velika na području Bele krajine i Dolenjske, gdje je označena najvišim, trećim stupnjem opasnosti. Za cijelu Sloveniju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Iz Arsa upozoravaju da su uz oluje lokalno mogući obilniji pljuskovi, snažni udari vjetra i udari munja. Lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme ponegdje bi se mogli nastaviti i tijekom noći.
Ključne riječi
promet tuča nevrijeme Slovenija

Komentara 2

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PO
poluprovokator
11:14 12.07.2026.

10 auta se spasi od udubina a iza riskiraju lančane sudare i poginule. To su ovi što misle samo na sebe...

JU
julijankatic
11:01 12.07.2026.

Instinkt, kao u koroni. Racio je tada ono što ispuštate na autosjedalicu.

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