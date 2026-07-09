Od industrijske zone do novog centra grada: Projekt iz Zaboka osvojio najviše arhitektonsko priznanje

Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku dobitnik je nagrade "Viktor Kovačić", najvišeg priznanja koje Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) dodjeljuje za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva. Nagrada je uručena na svečanom otvorenju Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata za 2025. godinu, održanom u Parku Maksimir u Zagrebu.

Nagrađeni projekt potpisuje arhitektonski ured MVA / Mikelić Vreš Arhitekti, a među četiri nominirana rada bio je najbolji prema odluci stručnog žirija. U konkurenciji su bili i Dječji vrtić u Bibinjama, Poslovna zgrada NTH u Varaždinu te Sportska dvorana Račice u Vodicama.

U obrazloženju nagrade žiri je istaknuo kako je najveća vrijednost Regeneratora činjenica da je "uspio generirati novi centar grada". Nekadašnja industrijska zona Zaboka, navode, pretvorena je u otvoren javni prostor koji povezuje kulturu, obrazovanje, poduzetništvo i društveni život.

Kompleks čine tri međusobno povezana volumena organizirana oko središnjeg trga, zamišljenog kao mjesto svakodnevnog okupljanja građana. U sklopu centra nalaze se koncertna dvorana, prostori za vježbanje glazbenika, art-kino, prostori za udruge, hostel te radni prostori namijenjeni široj zajednici.

Žiri je ocijenio da projekt nadilazi klasičnu arhitektonsku intervenciju te pokazuje kako kvalitetno oblikovani javni sadržaji mogu postati pokretač urbane regeneracije i stvaranja novog gradskog središta.

Arhitektonski ured MVA osnovali su 2007. godine Marin Mikelić i Tomislav Vreš. Tijekom dosadašnjeg rada osvojili su niz domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su nagrade "Vladimir Nazor", "Viktor Kovačić", Brick Award i Velika nagrada Balkanskog arhitektonskog bijenala, dok su njihovi projekti više puta bili nominirani za prestižne međunarodne nagrade.

Autorski tim projekta Centra urbane kulture Regenerator činili su Marin Mikelić, Tomislav Vreš, Sara Pavlov i Alma Sekondo, uz brojne suradnike različitih struka. Investitor projekta bio je Grad Zabok, a centar je izgrađen u Ulici Mladih.

Na svečanosti su dodijeljene i ostale godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata. Nagradu "Viktor Kovačić" za životno djelo primila je arhitektica Katja Marasović, nagrada "Drago Galić" za stambenu arhitekturu pripala je Mirku Buviniću i Vesni Milutin za kuću Kadmo u Zagrebu, "Bernardo Bernardi" dodijeljena je autorima rekonstrukcije Papalićeve palače u Splitu, dok je nagradu "Neven Šegvić" osvojila Dubravka Kisić za publikaciju o zagrebačkoj secesijskoj arhitekturi.