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VIDEO Požari se šire Dalmacijom, u pripravnosti vatrogasci iz kontinentalne Hrvatske: 'Situacija je dosta teška'

Požar
Foto: DVD Smokvica/Općina Blato/Hrvatska vatrogasna zajednica/Snimila čitateljica
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Autori: Dario Topić, Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
11.07.2026.
u 18:48

Dojava o požaru na brdu Jelinjak kod Grebaštice zaprimljena je u 14.35 sati. Na požarištu su angažirana 23 vatrogasca s deset vatrogasnih vozila Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije

Veliki požari izbili su u subotu poslijepodne na području Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, a vatrogasci se bore s vatrenom stihijom na više lokacija, sve uslijed grmljavinskog nevremena. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u tijeku su intervencije kod Grebaštice te na otoku Korčuli, gdje su zbog razmjera požara angažirane brojne vatrogasne snage i protupožarni zrakoplovi.

Pratite uživo: 

18:47 -  Dubrovačko- neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović izjavio je u subotu da je stanje na požarištu na Korčuli "ozbiljno" te da je angažiran najveći raspoloživi broj vatrogasnih snaga s Korčule i Pelješca, kao i s područja od Metkovića do Konavala. Simović je istaknuo da je požar na predjelu Kapja između Blata i Smokvice zahvatio veliku površinu borove šume.

„Angažirane su sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a s kopna smo aktivirali pelješke vatrogasce iz Orebića, Kune, Trpnja i Putnikovića, kao i postrojbe iz Metkovića, Dubrovnika, Dubrovačkog primorja, Župe dubrovačke i Konavala", rekao je Simović. Interveniraju i tri kanadera, koji će raditi koliko budu mogli do noći. Očekuje nas duga noć, naglasio je. Gašenje otežava jak vjetar, a zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke.

18:27 - Požar na Korčuli vidljiv na NASA firms sustavu. 

17:59 -  Zbog situacije na požarištima u Dalmaciji, glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko- Zagorske, Zagrebačke i VZG Zagreba.  Na gašenju požara kod Grebaštice su angažirane snage Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, ukupno 64 vatrogasca s 25 vozila. Iz zraka djeluju 3 AT-802 i jedan CL-415. Objekti nisu ugroženi, a intervencija je u tijeku. 

Oko 17:00 sati izbio je novi požar kod Vodica. Na intervenciju su upućene lokalne vatrogasne snage.  Na gašenju požara kod Blata na Korčuli angažirane su sve vatrogasne snage s otoka. Iz zraka djeluju 3 CL-415. - Situacija na Korčuli je dosta teška. Na ispomoć kreću vatrogasci s Pelješca i sa priobalnog dijela županije, kao i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik - rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovvačko-neretvanske Stjepan Simović

16:51 - Na videu od DVD Smokvice vidi se da je situacija poprilično alarmantna. 

U zraku su kanaderi.


VIDEO Veliki požari buknuli na Korčuli i kod Šibenika, u zraku kanaderi

Dojava o požaru na brdu Jelinjak kod Grebaštice zaprimljena je u 14.35 sati. Na požarištu su angažirana 23 vatrogasca s deset vatrogasnih vozila Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, a na teren su upućeni i pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik. U pomoć iz zraka zatražena su dva kanadera CL-415 i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802. 

Nešto kasnije, u 14.54 sati, zaprimljena je dojava o velikom požaru otvorenog prostora u blizini Blata na otoku Korčuli. U gašenje su odmah uključene vatrogasne snage s otoka, dok su iz zraka zatražena čak tri kanadera CL-415 i jedan Air Tractor AT-802. Prema informacijama koje je objavila Općina Blato, požar je zahvatio sjeverni dio otoka. Dva veća požara na Korčuli zahvatila su sjevernu stranu otoka, sjeverno od državne ceste, a glavnina vatrene linije nalazi se na pola puta između Blata i Smokvice. Na videu Duborvačkog dnevnika vidljivo je da su vatrogasci usred plamteće buktinje, te da je situacija iznimno teška. 

Riječ je uglavnom o nenaseljenom području na kojem se nalaze vinogradi. Zasad nema informacija o ugroženim stambenim objektima, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi požare stavili pod kontrolu prije nego što se prošire prema naseljenim područjima.
FOTO Nastavljaju se radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, radnici rade punom parom
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Ključne riječi
Korčula Vatra požar

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