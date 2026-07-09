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VIRALNA SNIMKA IZ HOTELA

VIDEO Platili i do 2000 eura za odmor, a onda uslijedila scena koja je zgrozila mnoge: 'Ovo nije normalno'

Foto: Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 15:40

Na snimci se vidi kako gosti već rano ujutro čekaju ispred ulaza u bazenski prostor. Čim su se vrata otvorila, brojni su potrčali prema ležaljkama kako bi ručnicima zauzeli najbolja mjesta uz bazen

Ljetna sezona ponovno je otvorila dobro poznatu raspravu među turistima, borbu za ležaljke uz bazen. Na društvenim mrežama širi se videozapis iz jednog hotela u Španjolskoj koji prikazuje prizor koji mnogi povezuju s vrhuncem turističke sezone, a reakcije korisnika ne prestaju stizati.

Na snimci se vidi kako gosti već rano ujutro čekaju ispred ulaza u bazenski prostor. Čim su se vrata otvorila, brojni su potrčali prema ležaljkama kako bi ručnicima zauzeli najbolja mjesta uz bazen. Video je ubrzo postao viralan, a prizori su izazvali podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je riječ o uobičajenoj pojavi tijekom ljetnih odmora, drugi ističu kako ovakvo ponašanje nema veze s opuštanjem zbog kojeg su i došli na odmor.

@sheraleeg1 Will it be as bad this year🤷🏻‍♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou ♬ original sound - Sheralee

Brojni korisnici društvenih mreža nisu skrivali svoje iznenađenje. "Nadam se da će me ovakav odmor zaobići." "Zamislite da platite 2000 eura za godišnji, a onda trčite do bazena kako biste zauzeli ležaljku." "Ovo nije odmor, ovo je noćna mora."

Pojedini smatraju da bi upravo hoteli trebali pronaći rješenje kako bi izbjegli svakodnevne "utrke". "Svaki hotel trebao bi gostima dodijeliti ležaljke prema broju sobe." "Ako ste platili odmor, ne biste se trebali boriti za mjesto uz bazen. Trebalo bi biti dovoljno ležaljki za sve goste."

*Uz korištenje AI-a. 
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Ključne riječi
Španjolska ležaljka turisti turistička sezona

Komentara 1

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NE
nemremo
13:28 09.07.2026.

Tako im i treba ! Još su jeftino prošli ! Trebalo im je i trčanje naplatiti pod fitnes !

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