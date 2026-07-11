Meteorolozi upalili alarm, a onda stiže promjena: Vraćaju se paklene vrućine, evo kada će biti najgore

Nakon kratkotrajnog predaha od vrućina i grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo dijelove Hrvatske, već početkom idućeg tjedna slijedi novi porast temperatura. Prema prognozama meteorologa, živa u termometrima ponovno će se penjati iznad 32 Celzijeva stupnja, a krajem tjedna moguće su i ekstremne vrućine s temperaturama višima od 35 stupnjeva. Za nedjelju je DHMZ zbog grmljavinskog nevremena upalio žuti Meteoalarm za većinu Hrvatske, upozoravajući na potencijalno opasne vremenske prilike. Upozorenje nije izdano jedino za zagrebačku, karlovačku, gospićku i dubrovačku regiju.

Meteorolozi za nedjelju najavljuju promjenjivo vrijeme. Tijekom noći i jutra očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a na obali su moguće i nevere praćene jakim vjetrom. Tijekom dana slijedi postupno razvedravanje, no lokalno su još mogući izraženiji pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Foto: DHMZ

U istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano uz poneki pljusak s grmljavinom, dok će se u središnjoj Hrvatskoj nakon mogućih jutarnjih oborina vrijeme stabilizirati. Na zapadu zemlje ujutro su također mogući jači pljuskovi i grmljavina, a u Dalmaciji će se nakon nestabilnog jutra vrijeme postupno smirivati uz više sunčanih razdoblja. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati između 29 i 33 stupnja. No, takvo osvježenje neće dugo trajati. Već od ponedjeljka očekuje se stabilnije i sunčanije vrijeme uz postupni porast temperature. Kako prognozira HRT, u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano, uz mogućnost lokalnih pljuskova uglavnom na sjeverozapadu i u gorju tijekom utorka i srijede. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a od srijede će ponovno biti vrlo vruće.

Slično prognoziraju i meteorolozi Dnevnika Nove TV. Navode kako će u unutrašnjosti u ponedjeljak prevladavati sunčano vrijeme, dok su u utorak i srijedu na zapadu zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Istodobno će temperature nastaviti rasti, a na Jadranu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, uz tek povremenu mogućnost poslijepodnevnih pljuskova na sjevernom dijelu obale.

Foto: DHMZ

Prognozne karte DHMZ-a pokazuju da će se vrućine ponovno intenzivirati već u utorak i srijedu, kada će u mnogim dijelovima zemlje temperature prelaziti 32 stupnja. Vrhunac toplinskog vala mogao bi stići idućeg vikenda, kada bi se u pojedinim krajevima Hrvatske temperatura mogla popeti i iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Meteorolozi ipak napominju da će prognozu za kraj tjedna još trebati potvrditi u idućim danima, no trenutačne projekcije upućuju na to da bi Hrvatsku ponovno mogao zahvatiti novi toplinski val.