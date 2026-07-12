VIDEO Razjareni bizon napao djeda pred unukom: Bacio ga gotovo tri metra u zrak, širi se snimka

Stariji turist teško je ozlijeđen nakon što ga je u petak navečer napao bizon u Nacionalnom parku Yellowstone. Dramatičan incident dogodio se u kampu Bridge Bay, a cijeli napad snimio je fotograf Mike MacLeod, koji se u tom trenutku nalazio u blizini. Prema njegovim riječima, stariji muškarac šetao je sa svojim unukom te su se cijelo vrijeme nalazili na sigurnoj udaljenosti od životinje, koju je procijenio na gotovo 100 metara. Međutim, bizon je već ranije pokazivao znakove agresivnog ponašanja, nekoliko se puta zalijetao prema drugim posjetiteljima i vozilima koja su prolazila kampom.

Nakon što se životinja nakratko smirila i počela valjati u prašini, djed i unuk pomislili su da je opasnost prošla te su zastali. No situacija se u samo nekoliko trenutaka potpuno promijenila. Kako je ispričao MacLeod, prolazak bijelog kamioneta ponovno je uznemirio bizona. Umjesto da krene za vozilom, bik se iznenada okrenuo i potrčao prema skupini stabala iza kojih su se sklonili djed i unuk.

Dječak je uspio na vrijeme pobjeći, no stariji muškarac nije bio te sreće. Bizon ga je počeo progoniti oko stabala, sustigao ga, rogom ga snažno udario u bok te ga odbacio gotovo tri metra u zrak. Muškarac se pritom u zraku okrenuo prije nego što je teško pao na tlo. Turist je u napadu zadobio teške ozljede, a nakon pružene prve pomoći prevezen je na daljnje liječenje.