Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŽAS U YELLOWSTONEU

VIDEO Razjareni bizon napao djeda pred unukom: Bacio ga gotovo tri metra u zrak, širi se snimka

Foto: Unsplash
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 17:15

Dječak je uspio na vrijeme pobjeći, no stariji muškarac nije bio te sreće. Bizon ga je počeo progoniti oko stabala, sustigao ga, rogom ga snažno udario u bok te ga odbacio gotovo tri metra u zrak

Stariji turist teško je ozlijeđen nakon što ga je u petak navečer napao bizon u Nacionalnom parku Yellowstone. Dramatičan incident dogodio se u kampu Bridge Bay, a cijeli napad snimio je fotograf Mike MacLeod, koji se u tom trenutku nalazio u blizini. Prema njegovim riječima, stariji muškarac šetao je sa svojim unukom te su se cijelo vrijeme nalazili na sigurnoj udaljenosti od životinje, koju je procijenio na gotovo 100 metara. Međutim, bizon je već ranije pokazivao znakove agresivnog ponašanja, nekoliko se puta zalijetao prema drugim posjetiteljima i vozilima koja su prolazila kampom.

Nakon što se životinja nakratko smirila i počela valjati u prašini, djed i unuk pomislili su da je opasnost prošla te su zastali. No situacija se u samo nekoliko trenutaka potpuno promijenila. Kako je ispričao MacLeod, prolazak bijelog kamioneta ponovno je uznemirio bizona. Umjesto da krene za vozilom, bik se iznenada okrenuo i potrčao prema skupini stabala iza kojih su se sklonili djed i unuk.

Dječak je uspio na vrijeme pobjeći, no stariji muškarac nije bio te sreće. Bizon ga je počeo progoniti oko stabala, sustigao ga, rogom ga snažno udario u bok te ga odbacio gotovo tri metra u zrak. Muškarac se pritom u zraku okrenuo prije nego što je teško pao na tlo. Turist je u napadu zadobio teške ozljede, a nakon pružene prve pomoći prevezen je na daljnje liječenje.

Ključne riječi
Yellowstone bizon nesreća SAD

Komentara 1

Pogledaj Sve
PU
Pupavac
17:49 12.07.2026.

Nepismeni novinar ne zna da to nije bizon nek afrički bivol

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!