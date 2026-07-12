Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETOSTI NE JENJAVAJU

Iran: Nove eksplozije na južnoj obali'

Fire and smoke rise from the direction of Iranshahr airport
SOCIAL MEDIA/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
12.07.2026.
u 20:27

Prema izvješćima, područja u pitanju dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje.

 Iranski mediji u nedjelju su izvijestili o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškog tjesnaca, nakon vala noćnih američkih napada.  Novinska agencija Tasnim javila je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu.

Prvotno nije bilo detalja o uzroku eksplozija. Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o "neprijateljskim napadima" u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije mogle čuti u nekoliko dijelova grada u nedjelju navečer. Prema izvješćima, područja u pitanju dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje. 

Provladina novinska agencija Mehr izvijestila je da je šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan ubijen u Kešmu iako prvotno nije bilo jasno kad je točno ubijen. Navodno je poslan na otok zbog popravka telekomunikacijske infrastrukture. Mehr je naveo da su još dva djelatnika ozlijeđena.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napadi SAD Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!