Gdje se ove godine najviše isplati ljetovati? Analiza otkrila koja je zemlja najjeftinija, a koja prednjači po cijenama

Odabir destinacije za ljetovanje ne ovisi samo o plažama i znamenitostima, već i o tome koliko će godišnji odmor opteretiti kućni budžet. Analiza Euronews Businessa, temeljena na podacima Eurostata, usporedila je razine cijena u sedam najpopularnijih europskih turističkih odredišta te pokazala gdje turisti za svoj novac mogu dobiti najviše, javlja Euronews

Prema usporedbi, Turska je uvjerljivo najjeftinija destinacija kada se promatra ukupna razina cijena. Košarica proizvoda i usluga koja u prosjeku u Europskoj uniji stoji 100 eura ondje košta svega 59,6 eura, odnosno više od 40 posto manje od europskog prosjeka.

S druge strane, među promatranim državama najskuplja je Francuska, dok se Hrvatska, s indeksom cijena od 78,4, nalazi među povoljnijim destinacijama. Portugal prednjači po smještaju i restoranima Kada su u pitanju troškovi smještaja i objedovanja u restoranima, najpovoljniji je Portugal. Cijene su ondje oko 26 posto niže od prosjeka Europske unije, dok je Francuska ponovno najskuplja, a odmah iza nje Italija.

Hrvatska je u ovoj kategoriji nešto skuplja od Grčke i Španjolske, ali i dalje ispod europskog prosjeka. Hrana najjeftinija u Turskoj, alkohol najskuplji Analiza pokazuje da su cijene hrane među većinom promatranih zemalja relativno slične, no Turska se i ovdje izdvaja kao najpovoljnija. Nasuprot tome, Francuska ima najviše cijene prehrambenih proizvoda.

Zanimljivo je da je upravo Turska istodobno najskuplja zemlja za kupnju alkoholnih pića. Cijene alkohola ondje su više nego dvostruko veće od europskog prosjeka, dok je Italija najpovoljnija za ljubitelje vina, piva i žestokih pića. Velike razlike postoje i kod cijena duhanskih proizvoda. Najniže su ponovno u Turskoj, dok je Francuska uvjerljivo najskuplja. Hrvatska se nalazi među državama s nižim cijenama cigareta u usporedbi s europskim prosjekom.

Turska je ujedno i najjeftinija za korištenje javnog prijevoza, dok su razlike u cijenama morskih plodova među promatranim državama znatno manje. Autori analize napominju da se podaci odnose na nacionalne prosjeke te ne prikazuju stvarne cijene u najpopularnijim turističkim središtima, gdje su troškovi često osjetno viši. Također, usporedba ne uzima u obzir razlike u prihodima stanovništva, zbog čega putnici iz bogatijih zemalja mogu manje osjetiti razlike u cijenama nego turisti iz država s nižim primanjima.