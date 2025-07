Kreću blokade prometa u Zagrebu, HAK izdao upozorenja. Policija: 'Snimat ćemo Thompsonov koncert'

* Sve je spremno za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu

* Od 16 sati otvara se i službena fan zona na Bundeku

* Na snazi je posebna regulacija prometa

8:20 - Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima, poručili su iz zagrebačke policije.

8:14 - Kako javlja HAK još uvijek nema gužvi na prometnicima oko Zagreba. Danas u kasnim večernjim satima oko 22 sata kreće posebna regulacija prometa. Zatvara se Trg Stjepana Radića, Ul. grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Zagrebačka avenija/ Slavonska avenija (ostaje prohodna za promet podvožnjak smjer istok-zapad), Av. Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Av. Dubrovnik) Za sav motorni promet osim stanara zatvaraju se naselja Kajzerica, Središće i Zapruđe.

8:07 - Od 16 sati otvara se službena fan zona na Bundeku. Thompsonov tim pozvao je sve fanove da stignu ranije u Zagreb kako bi izbjegli gužve, a u zoni ih očekuje bogat zabavni i glazbeni program, uz odličnu ugostiteljsku ponudu i brojne dodatne sadržaje.

8:00 - Marko Perković Thompson jučer navečer na zagrebačkom Hipodromu održao je tonsku probu pred veliki subotnji spektakl. Kako su temperature napokon popustile, pozornica se iza 21 sat probudila u punoj snazi. Thompson je krenuo uvježbavati svoje hitove, a zvuk je daleko dopirao – toliko da su prolaznici zastajali, slušali, a mnogi i ostali. Na livadi ispred Hipodroma okupili su se obožavatelji svih generacija – roditelji s djecom na biciklima, mladi i stariji. Svi su strpljivo čekali, a kada je zazvonio prvi takt “Dolaska Hrvata”, nebo se ispunilo pljeskom. Uslijedile su “Duh ratnika”, te nezaobilazna “Kletva kralja Zvonimira”.

7:45 - Primjena prve faze za javni gradski prijevoz očekuje se u subotu, 5. srpnja od 4 sata ujutro do normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje, 6. srpnja. Tijekom I. faze obustavlja se tramvajski promet Ulicom grada Vukovara, na relaciji između Savske ceste i Avenije Marina Držića te će tramvajska linija 5 i 13 prometovati izmijenjenim trasama kako slijedi:

Linija 5: Park Maksimir - Šubićeva - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska cesta - dalje uobičajenom trasom do terminala Prečko.

Linija 13: Žitnjak - Autobusni kolodvor - Branimirova - Glavni kolodvor - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Ulica Republike Austrije - Zapadni kolodvor.

Za autobusni promet zatvara se terminal Glavni kolodvor te Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode i Ulica Hrvatske bratske zajednice. Autobusne linije 218, 220, 221, 234, 242, i 243 bit će obustavljene, dok će linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 prometovati izmijenim trasama kako slijedi:

• u smjeru grada prometovat će redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Islandske - Islandska - SR Njemačke - Avenija Dubrovnik, do stajališta Središće gdje će biti krajnje stajalište.

Polasci sa stajališta Muzej suvremene umjetnosti (kod Avenue Malla) ostvarivat će se prema uobičajenim vremenima polaska s terminala Glavni kolodvor, a ovisno o prohodnosti prometnica.

Kako bi se stanovnicima Novog Zagreba omogućilo putovanje do središta grada, odnosno veza s tramvajem, uvodi se izvanredna autobusna linija Rotor Zapruđe - Podbrežje, koja će prometovati kroz Novi Zagreb trasom:

• Sarajevska - Ukrajinska - Božidara Magovca - Svetog Mateja - Hribarov prilaz - SR Njemačke - Avenija Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca - Vatikanska - Podbrežje, te u povratku: Podbrežje - Vatikanska - Avenija Većeslava Holjevca - Islandska - SR Njemačke - Vatikanska - Svetog Mateja - Božidara Magovca - Ukrajinska - Sarajevska - polukružno rotor Zapruđe.

Linija 281 u subotu, 5. srpnja, iz Novog Jelkovca prometovat će Slavonskom avenijom do Savske ceste, te polaske ostvarivati sa stajališta kod Vjesnika. Autobus linije 281 neće koristiti stajalište NSK. Autobusna linija 107, također neće koristiti stajalište NSK.

Primjena druge faze očekuje se u subotu, 5. srpnja oko 12 sati, a ovisno o procjeni policije. Druga faza će trajati do uspostave i normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje, 6. srpnja. Predviđena je obustava tramvajskog prometa Avenijom Dubrovnik, od rotora u Zapruđu do rotora Remetinec. Linije 6 i 7 prometovat će skraćeno do rotora u Zapruđu, a linija 14 do rotora Remetinec (stajalište Arena Zagreb). Nakon zatvaranja Avenije Dubrovnik, izmijenjenim trasama u oba smjera prometovat će autobusne linije 222 (Remetinec - Žitnjak) i 109 (Črnomerec - Dugave), a izmijenjenom trasom prometovat će i linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) kako slijedi:

Linija 109: sa Črnomerca redovnom trasom do raskrižja Selska/Zagrebačka - Zagrebačka - Fallerovo šetalište - Ljubljanica (peron linije 114).

Linija 222: iz Žitnjaka redovnom trasom do petlje Držićeva te u nastavku Slavonskom avenijom do Savske ceste - Savska cesta - Jadranski most i dalje redovitom trasom. Autobusi linije 222 neće se zaustavljati na stajalištima od Rakušine do Remetinečke ceste.

Tijekom druge faze, mijenja se trasa izvanredne autobusne linije Rotor Zapruđe - Podbrežje kako slijedi:

• Sarajevska - Ukrajinska - Božidara Magovca - Svetog Mateja - Hribarov prilaz - SR Njemačke - Islandska - Većeslava Holjevca - Vatikanska - Podbrežje.

Autobusne linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 u ovoj fazi dodatno mijenjaju trasu te će prometovati kako slijedi:

• redovnom trasom do raskrižja Avenija Većeslava Holjevca/SR Njemačke - Ulica SR Njemačke - Islandska - Avenija Većeslava Holjevca (stajalište Građevinska škola), koje će biti početno-krajnje stajalište te u povratku redovnom trasom prema svojim odredištima.

Iz ZET-a upozoravaju korisnike autobusnih linija terminala Savski most kako se u popodnevnim satima očekuju značajnija odstupanja od voznog reda te preusmjeravanja linija zbog mogućeg zatvaranja dijela prometnica u jugozapadnom dijelu grada. Ovisno o prohodnosti koridora, ZET će u suradnji s policijom koordinirati prometovanje linija, a o čemu ćemo pravovremeno obavještavati javnost.

7:00 - HAK već nekoliko dana upozorava sve one koji će doći na koncert Marka Perkovića Thompsona da u Zagreb krenu na vrijeme i da u metropolu dođu već danas. Napominju da će na dan Thompsonova koncerta u Zagrebu, promet teći uz posebnu prometnu regulaciju. S obzirom na očekivano veliku smjenu turista taj vikend, ali i velik broj posjetitelja koji dolaze u Zagreb na koncert, potrebno se na vrijeme informirati i pratiti prometne informacije na Drugom programu Hrvatskog radija te na web stranici i aplikaciji HAK-a. Više pročitajte OVDJE.