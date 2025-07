Na Thompsonov koncert dolazi sin zbog čijeg se zdravlja povukao iz javnosti: 'Njegova želja je meni zapovijed'

Do koncerta godine, onog Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, ostala su još samo dva dana, a neki su već i krenuli put Zagreba. Oni koji na ovaj spektakl dolaze iz daleka već su u pripremama, a u javnost trenutno dolaze posljednje informacije. Naš glazbenik na svojem je službenom profilu jučer tako objavio posebno iznenađenje za obožavatelje, a malo prije toga dao je i intervju HRT-u u kojem je otkrio neke detalje. Među njim i tko će od njegove obitelji biti na Hipodromu. Naime, Marko je kazao da će na koncertu biti i njegov sin Ante Mihael. Upravo zbog njegovih zdravstvenih problema Thompson dvije godine nije nastupao, ali se zbog njega i vratio na pozornicu.

''On je bio najveći navijač i zapravo i pokretač. Kada nam se dogodila ta nevolja i kad je na jedan čudesan način preživio sve to, svaka njegova želja je meni zapovijed. I on i cijela obitelj će doći na koncert'', rekao je Thompson u intervjuu za HRT.

Podsjetimo, u srpnju 2022. hrvatska je javnost doznala da je dječak hitno prebačen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo. Iako se o njegovu zdravstvenom stanju ne zna puno, poznato je da je u bolnici završio zbog zatajenja srca.

Osim sina Ante, Marko i njegova supruga Sandra imaju još blizanke Katarinu i Cvitu, sina Petra Šimuna i kćer Divu Mariju, a Marko ej rekao da će cijela njegova obitelj biti na koncertu.

Inače, Markov tim jučer je otkrio pravo iznenađenje koje je pripremio za obožavatelje - limitirani kolekcionarski medaljon koji će obilježiti ovaj rekordno posjećen glazbeni spektakl. Riječ je o posebnoj seriji numizmatičkih suvenira nastalih u suradnji s poznatom dizajnerskom kućom REAL grupa. Autor izvedbe medaljona je domaći umjetnik Nikola Vudrag, ime koje stoji iza većine hrvatskih komemorativnih i optjecajnih kovanica.

Medaljon je izrađen od čelika, promjera četiri centimetra, a nosi i nekoliko važnih detalja - na njemu su utisnuti datum i lokacija koncerta, novi vizualni identitet Thompsonovog albuma Hodočasnik te, naravno, prepoznatljivi Thompsonov logo.

Kao pravi kolekcionarski komad, svaki medaljon dolazi zaštićen u posebnoj kapsuli. Radi se o ograničenoj seriji, što ga čini ne samo suvenirom za fanove, nego i zanimljivim predmetom za sve kolekcionare i ljubitelje numizmatike. Bit će dostupan u Fan zonama i na samom koncertnom prostoru za sve one koji ga žele nabaviti.

- Ovaj projekt bio mi je svojevrsni povratak u mladost. Rođen sam 1989. godine i Thompson je za nas bio glazba jedne generacije i duh tog vremena. Nakon što sam dobio idejno rješenje medaljona od REAL grupe, izradio sam glavni model, koji služi kao osnova za alat potreban za kovanje. Medaljerski se posao nije bitno promijenio od svojih početaka – od izrade modela i alata do kovanja i finalnog proizvoda. U tom kontekstu, izrada takve edicije predstavlja velik izazov, no najzahtjevniji dio posla obavile su višetonske preše za kovanje. Dizajn je jasan i čist, dok je završna obrada i patina u stilu 'antikno srebro' - pojasnio je autor medaljona Vudrag, a objavili su članovi Markovog tima.