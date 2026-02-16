Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKANALOZNA SNIMKA S POKLADA

Dok je Dabro pjevao sporne stihove, u njegovu društvu su bili i policajci: 'Jedan se sam javio'

Foto: Screenshot/X
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 20:49

Iz Policijske uprave brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se njihovi djelatnici pojavljuju u svojstvu glazbenika

Snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima, izazvala je snažne reakcije u javnosti. Fokus nije samo na pjesmi koja veliča ustaški režim i Antu Pavelića, nego i na činjenici da su s Dabrom pjevali i svirali, kako doznaje 24sata, i policajci. Na snimci se vidi kako Dabro izvodi stihove o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata". U jednom trenutku zastaje i poručuje "Samo za Milorada", nakon čega ponovno nastavlja refren. Uz njega je nastupao tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije, a dvojica članova sastava su navodno policajci.

Iz Policijske uprave brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se njihovi djelatnici pojavljuju u svojstvu glazbenika. Jedan od policajaca samoinicijativno se javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke. "Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru", poručili su iz policije. Dodaju da se radi o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom i povremeno nastupaju u okviru folklorne udruge. Policija ističe da će se eventualna odgovornost utvrđivati za svakog pojedinačno. Kako je vidljivo na snimci, u trenutku kada Dabro pjeva sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" policajac nije sudjelovao u pjevanju.
Ključne riječi
policajci poklade Josip Dabro

Komentara 18

Pogledaj Sve
KL
klamerko
21:21 16.02.2026.

Ne pišete o Gredelju, ne pišete o stanju u zdravstvu, ne pišete o demografskom slomu, čovjek bi mislio sve je to "bajno osim Dabre". Je li?

Avatar FACA00
FACA00
21:12 16.02.2026.

Ko bre peva Dabro, da bre peva ko bre slavuj

RI
Rimljan
21:04 16.02.2026.

Kaj nemate drugog posla

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!