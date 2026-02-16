FOTO Tko je Antonela iz 'Gospodina Savršenog'? Ljubila je poznatog nogometaša, a na Instagramu objavljuje seksi fotke

U petoj sezoni popularnog realityja 'Gospodin Savršeni', kandidati su otputovali na pitoresknu Kretu, a među djevojkama koje se natječu za naklonost dvojice neženja, Karla Godeca i Petra Rašića, u prvi plan je izbila Antonela Jukičić.
Foto: Instagram
Ova 28-godišnja Slavonka privlači poglede ne samo svojom ljepotom, već i upečatljivim karakterom te životnim putem koji pokazuje da je u projekt ušla s jasnom namjerom – pronaći muškarca uz kojeg ne mora raditi kompromise sa svojom osobnošću.
Foto: Instagram
Rođena Brođanka, Antonela se već s devetnaest godina odlučila na odlazak u Njemačku. Premda je primarni motiv bila ljubav, njezin život u tuđini obilježila je iznimna ustrajnost. Danas uspješno vodi vlastiti kozmetički salon te istovremeno studira marketing, čime potvrđuje stalnu želju za napretkom i spremnost na nove izazove.
Foto: Instagram
Njezin poduzetnički duh i ambicioznost svjedoče o ženi koja točno zna svoje ciljeve i spremna je uložiti trud kako bi ih ostvarila. Prije televizijske karijere, Antonela je punila medijske stupce zbog dugogodišnje romanse s hrvatskim reprezentativcem Marinom Pongračićem.
Foto: Instagram
Upravo ju je ta ozbiljna veza odvela u Njemačku, no s vremenom je, prema vlastitom priznanju, u tom odnosu počela "gubiti sebe". To ju je saznanje dovelo do bolnog, ali neizbježnog prekida.
Foto: Instagram
Iz tog je iskustva izvukla pouku o važnosti očuvanja integriteta i postavljanja granica, pa je u 'Gospodina Savršenog' ušla odlučna da ponovno bude ona verzija sebe koja od ljubavi traži više.
Foto: Instagram
U vili na Kreti, unatoč stalnim napetostima i rivalstvu među kandidatkinjama, Antonela se izdvaja staloženim i zrelim ponašanjem.
Foto: Instagram
Ne privlače je intrige ni zakulisne igre; njezin je fokus na pronalasku emocionalno stabilnog partnera s kojim može graditi budućnost na temeljima iskrenosti i transparentnosti.
Foto: Instagram
Od Karla i Petra očekuje uvažavanje njezine čvrstine, ali i nježnosti koju posjeduje. Mediji su je već istaknuli kao jednu od najljepših sudionica i glavnih favoritkinja, a uspješan prolazak kroz prve eliminacije samo je potvrdio njezine ozbiljne namjere u showu.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
