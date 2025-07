Zagreb ovo ne pamti: ZET ukida najveći autobusni terminal, linije mijenjaju trasu, uvodi se poseban noćni tramvaj

Organizacija prometa kakvu Zagreb ne pamti – nije to panična najava za skupljanje klikova, već stvarnost kada se održava najveći koncert koji metropola pamti. Ranije je gradska uprava objavila detalje oko cestovne regulacije i ograničenja prometa vozila koje je dogovoreno s policijom i organizatorom. Nakon brušenja posljednjih detalja i dodatnih sastanaka svoju prometnu regulaciju danas je objavio i ZET. Javni gradski prijevoznik također uvodi neviđene mjere. Najbitnije je istaknuti da će prometni kapaciteti biti pojačani, a neke autobusne i tramvajske linije vozit će i tijekom cijele noći jer se završetak koncerta očekuje oko ponoći, a izlazak s Hipodroma trajat će satima pa je moguće da neki od posjetitelja neće stići na svoja odredišta u Zagrebu do ranih jutarnjih sati.

Najavili su to i organizatori istaknuvši da nakon koncerta počinje zabavni program te pozivaju posjetitelje da na njemu ostanu kako bi lakše funkcionirao izlaz s Hipodroma. Što se tiče ZET-ove prometne regulacije, već u petak, odnosno prekosutra u večernjim satima aktivira se Faza 1 u kojoj se zatvara potez od Muzeja suvremene umjetnosti do Glavnog kolodvora. Samim time, najveći autobusni terminal ZET-a na Glavnom kolodvoru se gasi do nedjelje ujutro.



Foto: ZET

Autobusna linija 268 za Veliku Goricu vozit će od Avenue Malla svojom redovnom trasom do Gorice, a u povratku će ići redovno do Građevinske škole gdje će skrenuti desno i okružiti naselje Sopot ponovno do Avenue malla. Na isti način će prometovati i linije 166 (Donji Dragonožec), 229 (Mala Mlaka), 241 (Veliko Polje) te linije za goričko područje (310, 311, 313). To je plan za prvu fazu, a u drugoj će se autobusi okretati južnije kod Građevinske škole.

Ukidaju se autobusne linije 220 i 221 za Dugave odnosno Travno i uvodi se izvanredna kružna autobusna linija od Podbrežja do Zapruđa, a koja će prolaziti kroz ranije spomenuta naselja. Autobusna linija 281 za Novi Jelkovec umjesto do Glavnog kolodvora vozit će Slavonskom avenijom do Vjesnikovog nebodera na raskrižju sa Savskom što će ujedno biti početno stajalište. Autobusna linija 109 trebala bi nesmetano prometovati do subote u trenutku aktivacije Faze 2 prometne regulacije, tada će biti preusmjerena te će umjesto do Dugava, s Črnomerca voziti do ZET-ove Remize na Ljubljanici. Dođe li do aktivacije Faze 3 tada će autobus na liniji 109 ići s Črnomerca, Selskom i Horvaćanskom sve do Prečkog. Autobusna linija 222 koja povezuje Remetinec i Žitnjak to će nastaviti raditi, ali u Fazi 2 u subotu ići će obilazno Slavonskom avenijom te Savskom cestom na Jadranski most i dalje redovnom trasom.

Foto: ZET

Dođe li do realizacije prometne regulacije u Fazi 3, odnosno zatvaranja Jadranskog mosta i Mosta mladosti moguće su poteškoće na linijama sa Savskog mosta. Što se tramvaja tiče, podsjetnik je da prema ljetnom rasporedu te zbog vikenda i radova linije 1, 3, 8 i 15 ne voze. Glede ostalih linija, plan je da u petak navečer tramvajski promet bude obustavljen samo Ulicom grada Vukovara pa će linije 5 i 13 biti preusmjerene, 13-ica će biti skraćena i vozit će sa Zapadnog kolodvora, a petica će obilazno preko Glavnog kolodvora.

U subotu, kada se aktivira Faza 2 i zatvori se Avenija Dubrovnik u Novom Zagrebu tada će linija 14 do rotora u Savskom gaju, a linije 6 i 7 vozit će redovnim trasama do okretišta u Zapruđu. U slučaju Faze 3 u subotu poslijepodne nastala bi najveća preusmjeravanja jer tada bi promet bio onemogućen i Savskom i Horvaćanskom pa bi linije 5 i 17 bile s Prečkog prebačene na Ljubljanicu, a linija 4 na Zapadni kolodvor, dok bi ostali tramvaji vozili prema regulaciji iz Faze 2.

Foto: ZET

ZET-ove dežurne i servisne ekipe radit će u pojačanim smjenama, a prometno i tehničko osoblje u suradnji s policijom će na terenu regulirati polaske. Podsjetimo, s obzirom na to da se očekuju gužve i zagušenja prometa na obilaznim pravcima, poput Slavonske avenije, Savske ceste, ali i svih drugih prometnica, teško je očekivati da će vozni red biti precizan, iako iz ZET-a i Grada najavljuju pojačane kapacitete na svim linijama, a kao što smo rekli vozit će i tijekom noći kada će se uz postojeće noćne tramvajske linije 31, 32, 33 i 34 uvesti i izvanredna tramvajska linija 35 koja će kružiti od Zapruđa preko Autobusnog do Glavnog kolodvora, zatim Mihanovićevom i Savskom ponovno prema Novom Zagrebu, a očekuje se da će u prometu biti i redovne noćne autobusne linije.

Važan apel organizatori i Grad poslali su ranije, a tiče se javnog prijevoza, odnosno preporuke da se ne računa na javni prijevoz u zoni koncerta, već da posjetitelji idu pješke, a da se kapaciteti javnog prijevoza prepuste starijima i slabije pokretnima. Više informacija i vozni redovi mogu se pronaći na ZET-ovim stranicama www.zet.hr, a preporuka je i preuzimanje MojZET službene aplikacije u kojoj se može kupiti karta, ali i pratiti vozni red uživo.