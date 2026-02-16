Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREUSMJERENJE RUSKE SIROVE NAFTE

Europska komisija reagirala na hitni zahtjev Mađarske vezan za JANAF

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
Autor
Sandra Veljković
16.02.2026.
u 17:03

Bruxelles je podsjetio da je Jadranski naftovod dio regionalne strategije diverzifikacije u okviru REPower plana te da su njegovi kapaciteti nedavno testirani

- Trenutačno ne vidimo prijetnju sigurnosti opskrbe država članica - poručila je Europska komisija nakon što je Budimpešta zatražila da se ruska sirova nafta prema Mađarskoj i Slovačkoj hitno preusmjeri preko hrvatskog sustava, odnosno Jadranskog naftovoda.

Također, Bruxelles je podsjetio da je Jadranski naftovod dio regionalne strategije diverzifikacije u okviru REPower plana te da su njegovi kapaciteti nedavno testirani, čime su implicitno odbacili prijašnje mađarske tvrdnje da im alternativni pravac dobave nafte nije tehnički dostatan i da je Hrvatska "nepouzdan partner".

Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske komisije za energetiku, izjavila je da je razmjena poruka između Budimpešte i Zagreba uslijedila nakon djelomičnog uništenja Družba naftovod, koji je rusku sirovu naftu preko Ukrajine dopremao u Slovačku i Mađarsku. Prema njezinim riječima, dio naftovoda pogođen je u napadu dronom, a isporuke su zaustavljene od 27. siječnja.

- Sve to imamo vrlo jasno na radaru jer nam je prioritet sigurnost opskrbe država članica ali trenutačno ne vidimo prijetnju opskrbi budući da države članice, prema europskom zakonodavstvu, moraju imati obvezne strateške zalihe dovoljne za najmanje 90 dana - kazala je Itkonen. Potvrdila da je Komisija u stalnom kontaktu ne samo s Mađarskom i Slovačkom, nego i s hrvatskim vlastima. Mogućnost korištenja Jadranskog naftovoda, kojim upravlja JANAF, dio je, kako je rekla, šire strategije diverzifikacije u okviru REPower plana, a kapaciteti su nedavno testirani. Na političke izjave razmijenjene između vlada Hrvatske i Mađarske Komisija zasad nema komentar jer se "razgovori upravo vode".
Još jedan nalet zime u Hrvatskoj: Pogledajte što nas čeka, moguć je i obilan snijeg
Ključne riječi
Europska komisija Mađarska ruska nafta nafta JANAF

Komentara 9

Pogledaj Sve
KU
Kukaimotika
17:33 16.02.2026.

Ma je li, rusku naftu da dopremamo arogantnim ruskim slugama Madjarima i Slovacima!! I jos gospoda ZAHTIJEVAJU od nas, ma nek se nose! A donedavno je Orban tvrdio dok je Druzba bila u funkciji, da JANAF nema kapacitet, pa kako sad ima? I jos smo nepouzdani, ocito ne ljubimo Putinovu straznjicu kao on i Fico. Odbit hladno obojicu smradova, ali za to treba imati i drzavu i vladu, a mi to nikada imali nismo.

FH
faktor-h
17:55 16.02.2026.

Mađari se ne bore za opskrbu derivatima svojeg tržišta, nego za svoj ekstra-profit, i to preko tuđih leđa, najprije INE, koju su dobili korupcijom, a sada bi preko leđa JANAF-a, dakle Hrvatske ponovo. A, pritom drsko napadaju i optužuju Hrvatsku,, čiju su perspektivnu naftnu kompaniju potpuno upropastili. Prljavo, da ne može biti prljavije...

Avatar punk
punk
17:57 16.02.2026.

došla maca na vratanca.... heheheheee...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!