Europska komisija reagirala na hitni zahtjev Mađarske vezan za JANAF

- Trenutačno ne vidimo prijetnju sigurnosti opskrbe država članica - poručila je Europska komisija nakon što je Budimpešta zatražila da se ruska sirova nafta prema Mađarskoj i Slovačkoj hitno preusmjeri preko hrvatskog sustava, odnosno Jadranskog naftovoda.

Također, Bruxelles je podsjetio da je Jadranski naftovod dio regionalne strategije diverzifikacije u okviru REPower plana te da su njegovi kapaciteti nedavno testirani, čime su implicitno odbacili prijašnje mađarske tvrdnje da im alternativni pravac dobave nafte nije tehnički dostatan i da je Hrvatska "nepouzdan partner".

Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske komisije za energetiku, izjavila je da je razmjena poruka između Budimpešte i Zagreba uslijedila nakon djelomičnog uništenja Družba naftovod, koji je rusku sirovu naftu preko Ukrajine dopremao u Slovačku i Mađarsku. Prema njezinim riječima, dio naftovoda pogođen je u napadu dronom, a isporuke su zaustavljene od 27. siječnja.

- Sve to imamo vrlo jasno na radaru jer nam je prioritet sigurnost opskrbe država članica ali trenutačno ne vidimo prijetnju opskrbi budući da države članice, prema europskom zakonodavstvu, moraju imati obvezne strateške zalihe dovoljne za najmanje 90 dana - kazala je Itkonen. Potvrdila da je Komisija u stalnom kontaktu ne samo s Mađarskom i Slovačkom, nego i s hrvatskim vlastima. Mogućnost korištenja Jadranskog naftovoda, kojim upravlja JANAF, dio je, kako je rekla, šire strategije diverzifikacije u okviru REPower plana, a kapaciteti su nedavno testirani. Na političke izjave razmijenjene između vlada Hrvatske i Mađarske Komisija zasad nema komentar jer se "razgovori upravo vode".