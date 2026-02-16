Plenković o sporu s Gradom oko dočeka rukometaša: 'Taj papir je toliko bezvrijedan da ne zavrjeđuje reakciju'

Premijer Andrej Plenković izjavio je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a da stranka neće pokretati nikakve pravne korake vezane uz zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba o organizaciji dočeka brončanih rukometaša. "Što se tiče teme koju smo prošli tjedan također stavili na dnevni red, zamolili smo naše pravne eksperte unutar stranke da pogledaju zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba od 11. studenoga, osobito u svjetlu činjenice da je predsjednik Gradske skupštine pokrenuo određenu inicijativu prema Ustavnom sudu koju je u međuvremenu Ustavni sud odbacio, a riječ je o organizaciji dočeka brončanih rukometaša od strane Vlada Republike Hrvatske koja, naravno u skladu sa zakonom i s našim ovlastima. Pa vidimo da Grad Zagreb najavljuje čak i ustavnu tužbu protiv Vlade zbog toga. O tome ćemo kad i ako je podnesu", rekao je.

Dodao je kako pravna analiza unutar stranke zaključuje da sporni zaključak nema pravne težine. "Međutim, kad je riječ o ovom zaključku Gradske skupštine, pravna analiza koja je obavljena, a radili su je ozbiljni kolege, ozbiljni ljudi su u biti konstatirali da takav de facto politički zaključak ne proizvodi baš nikakve pravne učinke i stoga Hrvatska demokratska zajednica niti na razini Grada Zagreba niti na razini države neće pokretati nikakve ni ocjene ustavnosti niti zakonitosti jer je papir toliko bezvrijedan da to niti ne zavrijeđuje". Plenković je poručio i kako bi svi kojima Grad eventualno onemogući poslovne aktivnosti trebali pravdu potražiti na sudu. "Također, sve one kojima, kao što je bila praksa prije otprilike dva mjeseca, Grad onemogući njihove poslovne ili poduzetničke aktivnosti savjetujemo da svoju zadovoljštinu traže sudskim putem. I tu ćemo završiti ovu priču", rekao je premijer.