Evo tko od političara ide na Thompsonov koncert, jedan iznenadio odgovorom: 'Čekao sam karte osam sati'

Kako će pjevač Marko Perković Thompson prekosutra održati, prema nekim tvrdnjama, najveći koncert ne samo u Hrvatskoj nego i na svijetu jer će publiku činiti pola milijuna ljudi, a dogodit će se to glazbeno okupljanje u Zagrebu, na Hipodromu, danas smo anketirali domaće političare, uglavnom saborske zastupnike i zastupnice, pitajući ih samo jedno - hoće li i oni ići na taj koncert te zašto hoće ili neće.

Krenuli smo od nezavisnih. I baš sva četvorica koju smo najprije kontaktirali - neće ići. - Neću ići jer se ne mogu logistički organizirati. Imam malu djecu i skoro 50 godina. I teško mi je posložiti dan, a na koncert bi trebalo doći čak šest-sedam sati ranije. No pokušat ću uloviti neki Thompsonov koncert tijekom ljeta, negdje na jugu gdje će ih biti više. Možda uspijem otići na onaj u Sinju - kazao nam je Nino Raspudić. I njegova supruga Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica koja je proteklih mjeseci odradila dvije izborne kampanje, onu za predsjednicu države i gradonačelnicu Zagreba, navela je da neće moći sutra na koncert "iz logističkih razloga". - Ne mogu izbivati cijeli dan zbog male djece - reče nam Marija Selak Raspudić. Vladimir Bilek također sutra neće biti na Hipodromu jer je ovaj vikend u svatovima, a Darija Zurovca isto čeka obiteljska proslava.

- Dijete mi ima rođendan, tak' da me čekaju napuhanci i dječje pjesme. Ali si nekako mislim da će se Thompsonov koncert čuti sve do moje kuće - smijući se kazao je Zurovec. Nas je pak dobro nasmijao najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin. On je na naše pitanje samo uzvratio: "Na čiji koncert?"

No, za razliku od "nezavisnih" s kojima smo razgovarali, Mostove će se zastupnike sutra moći vidjeti u raspjevanoj publici. - Nisam mislio ići na koncert u Zagrebu. Planirao sam ovoga ljeta ići u Sinj na Thompsona, kod moga prijatelja Mire Bulja, za Alku i Oluju. I povesti nećake. Ali su nećaci željeli i na ovoj povijesni koncert jer je pitanje hoće li ikada biti u prilici sudjelovati na jednom takvom događaju s tolikim brojem posjetitelja. Osim toga, kada vidim koliko je histerije podignuto oko koncerta na zagrebačkom Hipodromu postaje očito da ovdje nije u pitanju samo glazba. Zato, među ostalim, i idem. Ne smatram one koji ne slušaju Thompsona manjim Hrvatima. Ali mi isto tako nisu jasni oni koji s tolikim prezirom govore o koncertu i ljudima koji će na njega doći - reče nam Nikola Grmoja poželjevši da koncert prođe u miru, bez ijednog incidenta, bez mržnje prema bilo kome i bez ijedne ružne riječi. Jer, kako je dometnuo, to neki očito priželjkuju.

- Naravno da ću ići na koncert Marka Perkovića Thompsona. Na njegove koncerte sam iz Rijeke zajedno s prijateljima odlazio diljem Hrvatske puno godina prije nego što sam postao saborski zastupnik. A najdraži su mi bili oni u Čavoglavama i u mojoj Rijeci. I zato naravno da sam i na Hipodromu jedan od 500 tisuća ljudi koji vole nacionalno zajedništvo, pjesme o neprolaznim vrijednostima, o Bogu i našoj domovini. Radujem se ovom spektaklu koji će ući u povijest - nije Marin Miletić skrivao oduševljenje i nestrpljenje uoči sutrašnjeg glazbenog događaja. U istom je tonu bio i Miro Bulj. On će Thompsona u mjesec dana slušati dvaput. U Zagrebu i u svom Sinju.

FOTO Detaljan vodič regulacije prometa u Zagrebu za Thompsonov koncert

- Naravno da ću biti na Thompsonovom koncertu u Zagrebu. On i ja se znamo skoro tri desetljeća. Već smo i prijatelji. I mada će njegov koncert uskoro, točnije 4. kolovoza, biti i u Sinju dolazim ja i u Zagreb, na Hipodrom. U teškim vremenima tijekom Domovinskog rata njegova je pjesma, posebno "Bojna Čavoglave", nama braniteljima bila motivacijska. Sa mnom su u ratu bili i njegovi rođaci i prijatelji. I nije bilo njegova koncerta na kojem nisam bio jer su njegove pjesme domoljubne. On pjeva o obitelji, domovini, povijesti, tradiciji... I zato sve ljude pozivam da 4. kolovoza dođu i na Thompsonov koncert u Sinju. Bit će to dan nakon 310. Sinjske alke i dan prije 30. obljetnice Oluje. Bit će to pravi narodni koncert - uzbuđeno je kazao Miro Bulj iskoristivši priliku da svim ljubiteljima Thompsonove glazbe uputi poziv da se početkom kolovoza zapute i do Sinja.

A za koncert u Zagrebu bio spreman i Suverenist Marijan Pavliček, ali... - Karte za cijelu obitelj nabavili smo na vrijeme. Čekali smo osam sati da bismo ih kupili preko interneta. Međutim, zbog brojnih obaveza u Vukovaru, posebice zato što taj dan pada i obljetnica smrti general brigadira Marka Babića, ne mogu istodobno biti na dva mjesta. Uvjeren sam da će taj koncert biti festival domoljublja i da će unatoč masi ljudi sve proći bez ikakvih incidenata - pojasnio nam je Pavliček dometnuvši da onda, kako on ne može ići, na koncert neće ni njegova obitelj jer su mu djeca manja. Stoga će karte podijeliti prijateljima koji prije nisu uspjeli doći do njih.

HNS-ov Predrag Štromar pak na koncert neće "zbog ranije preuzetih obaveza". HSLS-ov Dario Hrebak taj je dan s obitelji na moru, ali, kako je istaknuo, nema ništa protiv Thompsonovih pjesama. Njegov stranački kolega Darko Klasić također neće biti na Hipodromu "zbog godina i zdravstvenog stanja koje u ovim vremenskim uvjetima može biti ugroženo".

- Idem na koncert s prijateljima. Nadam se da će biti dobra atmosfera na tom mega spektaklu i vjerujem da će sve proći dobro, da će to biti koncert za pamćenje - izjasnio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. A da će na Hipodromu biti jake snage HDZ-a dokazuju i ostali HDZ-ovi zastupnici i zastupnice.

- Idem sa suprugom te njenim sestrama i šogorima. Idem uveličati ovaj nadasve veličanstven koncert, najveći na svijetu. Idem zbog osjećaja domoljublja i rodoljublja sa svjesnom žrtvom svih teškoća i napora jer i to je sve za dušu i užitak i za našu domovinu Hrvatsku - poručio je Josip Đakić. Na koncert će i Ante Deur, s djecom.

- Naravno, idem na koncert, kao što sam to činila i više put dosad. Cijenim gospodina Marka Perkovića kao osobu i branitelja, ali cijenim i njegove pjesme. One govore o pozitivnim vrijednostima - domovini, ljubavi, vjeri i tradiciji našeg naroda. Osjećaj zajedništva i ljubavi na njegovim koncertima pamtim zauvijek i uvijek se, kada imam priliku, vraćam - potvrdila nam je svoj odlazak na koncert i HDZ-ova Majda Burić.

Pripreme u punom jeku: Pogledajte spektakularnu svjetlosnu probu koja je osvijetlila Hipodrom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odlučili smo isto pitanje s početka teksta postaviti i onima za koje bismo se mogli kladiti da ih u blizini Thompsona nikada nitko neće vidjeti. Znali smo da će na "ljevici" to pitanje izazvati nevjericu i čuđenje, možda čak i pomisao da smo od vrućine "prolupali", ali pitali smo i zastupnike i zastupnice lijevih političkih opcija hoće li potegnuti do Hipodroma. Jer nikad se ne zna, možda u odgovorima naletimo na neko iznenađenje, da ne kažemo - čudo. To se ipak dogodilo nije. Ali je bilo zanimljivo porazgovarati.

Tako se Sandra Benčić iz Možemo!, čuvši što je pitamo, najprije od sveg srca glasno nasmijala, a onda kratko uzvratila: - Ne idem na koncert. Nije to ni politički ni glazbeno moj "cup of tea". Istog je stava i njen stranački kolega Damir Bakić. On nam reče da na koncert neće ići premda će sutra biti u Zagrebu. - Nisam ni razmišljao o tome hoću li ići jer ne slušam Thompsona. Nije to moj izbor - pojasnio je Bakić, na kojeg se nadovezala i kolegica mu Urša Raukar Gamulin riječima:

- Ne idem na koncert. Nemam afiniteta za tu vrstu glazbe, a ni za koketiranje s ustaštvom kojeg ima na njegovim koncertima. Na Hipodrom sutra neće ni Marijana Puljak iz Centara. U objašnjenju se usput dotaknula i saborskog šefa, Gordana Jandrokovića. - Radije u rujnu idem s kćeri u London, na koncert Coldplaya koji će od 22. kolovoza do 8. rujna održati deset koncerata na stadionu Wembley. Na tim će koncertima biti sveukupno 900 tisuća ljudi. Vjerujem da London neće biti paraliziran tih dana. A predsjednik našeg Sabora ide na Thompsonov koncert kako bi pokušao prisvojiti komadić popularnosti među desno orijentiranim biračima. Na koncertu će se uzvikivati pozdrav iz Drugog svjetskog rata kojeg je legalizirala ova Vlada iz istih pobuda iz kojih Jandroković ide na koncert. Dvostruke konotacije su već ušle u urbanu legendu kao dosad neviđeno objašnjenje neke pojave - obrazložila je Marijana Puljak.

- Ja ne idem na taj koncert jer je moj glazbeni ukus dijametralno suprotan pa ako sam možda po tom pitanju i pripadnik manjine, doista me nije ni najmanje briga. I dalje s guštom slušam Bareta i Azru. Što se tiče HSS-a, mi smo politička stranka i ne raspravljamo o glazbi, a ponajmanje zauzimamo stav oko bilo čijeg koncerta - poručio je HSS-ov Krešo Beljak.

Posve očekivano, ni Anku Mrak Taritaš iz Glasa sutra se neće vidjeti među Thompsonovom publikom. - Neću ići na taj koncert. Za to imam tri razloga. Prvi je razlog pola milijuna ljudi po ovakvim vremenskim uvjetima. Ne znam čiji bi to koncert trebao biti da bih u tim okolnostima išla. Ne bih išla pa taman i da Madonna dođe. Drugi je razlog glazba. Tu muziku ne slušam i na takav tip koncerata nikada nisam išla. I treći je razlog politički i svjetonazorski. Domoljublje se pokazuje na tisuću različitih načina, a ovaj koncert će se, na moju veliku žalost, pretvoriti u brdo obilježja koja su apsolutno neprimjerena zemlji koja je nastala na antifašizmu, Umjesto da unaprijed osudimo i kažemo da takvih obilježja i pozdrava "za dom spremni" ne smije biti i da se oni kažnjavaju, tamo će se dogoditi nešto što neće biti na ponos ovoj zemlji - posve jasno kazala nam je Anka Mrak Taritaš.

Za razliku od nje SDP-ov Peđa Grbin bio je kratak i jasan. Na koncert - neće. Njegove stranačke kolegice bile su ipak nešto rječitije. - Ne idem na Thompsonov koncert. U subotu ću biti s prijateljicama na koncertu Doris Dragović u Svetvinčentu, u Kaštelu Grimani, čemu se nakon mjeseci intenzivne predizborne kampanje jako veselim. Što se tiče Thompsonovog koncerta, tko voli neka izvoli. Mislim da zabrane bude samo inat u ljudima jer svi znamo da je zabranjeno voće najslađe - otkrila nam je Sanja Radolović kako će i gdje ona provesti sutrašnju večer.

Isto je učinila i stranačka joj kolegica Mirela Ahmetović koja će sutrašnji dan, kako reče, provesti u svom Omišlju, daleko od zagrebačke gužve. - Kada bih otišla na Thompsonov koncert izdala bih sve principe solidarnosti, pravde i jednakosti, za što se borim cijeli život. Iako poštujem svačiji glazbeni ukus, lake, često i šovinističke note njegovih pjesama ni najmanje me ne impresioniraju. Tko voli neka izvoli - dodala je Ahmetović.

- Ne, ne idem na koncert Marka Perkovića Thompsona. U načelu, posjećujem koncerte samo onih izvođača koje baš volim i slušam, a Thompsona niti volim niti slušam - izjasnila se i Sabina Glasovac. A kada je riječ o ministrima, kolegica Sandra Veljković od ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana doznala je da on neće ići na sutrašnji Thompsonov koncert, i to iz dva razloga. Reče joj da je malo prestar, a toga je dana i službeno u Tomislavgradu. - Išao sam na prijašnje koncerte, ali sad više nisam baš u dobi za to. No sva moja djeca idu - kazao je Grlić Radman kolegici Veljković.