Seks, videosnimke i optužbe za zlostavljanje stoje na putu da svrgne Orbána

Nisam napravio ništa nezakonito i savjest mi je čista, rekao je mađarski oporbeni čelnik Péter Magyar nakon što je doznao da mu politički protivnici spremaju spačku, objavu videosnimke na kojoj je intiman sa svojom bivšom djevojkom. Ništa nezakonito (nije to video iz Epsteinovih dosjea), ali moglo bi ga stajati nekih glasova konzervativnijeg dijela biračkog tijela na izborima u travnju.



Čelnik oporbene stranke Tisza dobro stoji u anketama, pa ne iznenađuju ni takvi prljavi potezi za koje on proziva vladajuću stranku Fidesz premijera Viktora Orbána. Péter Magyar je na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu tijekom proteklog vikenda razgovarao i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.