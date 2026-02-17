Naši Portali
Proljetni festival

Kina gala dočekom proslavila ulazak u godinu Konja

REUTERS
VL
Autor
Hina
17.02.2026.
u 01:27

Gala doček s pedantnom koreografijom, pjesmom, plesom i kabaretskim točkama, svake godine je najgledaniji događaj u zemlji, a smatra se i prilikom da se stekne uvid u zamisli i ambicije vladajuće Komunističke partije.

Kina je u ponoć u utorak, odnosno 17 sati u ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu, gala dočekom s robotima koji plešu i živopisnom nastupima proslavila ulazak u novu godinu, godinu Konja.

Kineska državna televizija je prenosila tradicionalan novogodišnji gala doček, na kojem su nastupili američka pop zvijezda Lionel Richie i zvijezda akcijskih filmova Jackie Chan.

Kineska nova godina, poznata i pod nazivom Proljetni festival, temelji se na tradicionalnom lunarnom kalendaru pa se svake godine obilježava na različite datume, krajem siječnja ili početkom veljače.

Proljetni festival se ne slavi samo u Kini, već i u posebnoj administrativnoj regiji Hong Kong, demokratskom otoku Tajvanu i drugim azijskim zemljama.

Gala doček s pedantnom koreografijom, pjesmom, plesom i kabaretskim točkama, svake godine je najgledaniji događaj u zemlji, a smatra se i prilikom da se stekne uvid u zamisli i ambicije vladajuće Komunističke partije.

Nakon naveliko hvaljenog nastupa 2025., humanoidni roboti različitih kineskih razvojnih tvrtki su i ove godine plesali na pozornici, izvodeći salta i vježbajući kung-fu.

Humanoidni roboti su dio "novih produktivnih snaga" Pekinga, što je marksistički pojam koji se odnosi na sve visokotehnološke industrije od umjetne inteligencije do bespilotnih letjelica i električnih vozila kojima Kina planira ojačati svoje gospodarstvo.

Prema lunarnom kalendaru, konj je jedan od 12 znakova zodijaka. Astrolozi kažu da simbol predstavlja snagu i neovisnost, ali i impulzivno ponašanje te tvrdoglavost.

Nova godina Kina

