PROMJENLJIVO VRIJEME

Još jedan nalet zime u Hrvatskoj: Pogledajte što nas čeka, moguć je i obilan snijeg

vrijeme
Maša Ilotić Šuvalić
16.02.2026.
u 07:21

Iako će vrijeme sredinom tjedna biti stabilnije, stižu nove oborine koje ponegdje mogu biti i obilnije

Vrijeme u Hrvatskoj bit će cijeli tjedan promjenljivo. Danas će sredinom dana sa zapada stići naoblačenje s mjestimičnom kišom, u unutrašnjosti i susnježicom, uglavnom u gorju i snijegom. Na Jadranu su lokalno vjerojatni i pljuskovi, moguće i obilniji i praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i jak.  Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, u Primorskoj Hrvatskoj između 9 i 13 °C. Prema trodnevnoj prognozi DHMZ-a u unutrašnjosti u utorak će biti djelomice sunčano, a ujutro je moguća lokalno i magla. U srijedu promjenljivo oblačno, a prema kraju dana mjestimice kiša, u gorju susnježica ili snijeg.

U četvrtak će biti oblačno sa susnježicom ili snijegom, a u Gorskoj Hrvatskoj moguć je i obilan snijeg. Vjetar većinom slab, tek u četvrtak umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka uglavnom bez veće promjene, a u četvrtak maksimalna osjetno niža. Na Jadranu u utorak djelomice ili pretežno sunčano. U srijedu uz viša oblaka kiša uglavnom na sjevernom dijelu, dok će u četvrtak mjestimice biti obilne kiše. U utorak slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u srijedu u okretanju na jugo, koje će u četvrtak ponegdje biti i vrlo jako. Temperatura zraka u blagom porastu.

Istramet javlja da nakon kratkotrajnog smirivanja vremena, danas stiže novo naoblačenje, a poslijepodne i kiša, no ne bi trebala biti obilna. Iako će vrijeme sredinom tjedna biti stabilnije, u četvrtak su izgledne nove oborine koje ponegdje mogu biti i obilnije. 

"U utorak na kopnu djelomice sunčano. U srijedu postupno naoblačenje s oborinama. U četvrtak većinom oblačno s kišom i snijegom, pri čemu je moguć i snježni pokrivač, osobito u gorju. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar te će osjetno osvježiti. I na Jadranu u utorak djelomice sunčano. U srijedu promjenjivo, u četvrtak i pretežno oblačno, mjestimice s kišom pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će većinom umjereno, u četvrtak i jako jugo, a u utorak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.
Ključne riječi
snijeg zima vremenska prognoza vrijeme

PN
pošteni_načelnik
08:16 16.02.2026.

Otkada je ovaj Istrasmet postao Državni hidrometeorološki zavod?

