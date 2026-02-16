Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SADRŽE ŠTETNE TVARI

Imate li ih kod kuće? Inspektorat povukao s tržišta nekoliko mesnih proizvoda

Pula: Navala na pulske mesnice
Sasa Miljevic
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 23:55

Upozorenje se odnosi isključivo na serije s navedenim oznakama

Državni inspektorat naložio je povlačenje četiri vrste mesnih proizvoda s tržišta. Radi se o proizvodima od svježeg svinjskog mesa u kojima su pronađene povišene razine perfluoroalkilnih spojeva (PFAS), iznad dopuštenih granica, priopćeno je iz Inspektorata.

S tržišta se povlače sljedeći proizvodi:
- Dimljeni svinjski jezik, LOT 040004 (rok 10.03.2026.) i LOT 040005 (rok 12.03.2026.)
- Kišov jeger, LOT 030005 (rok 01.03.2026.) i LOT 030006 (rok 04.03.2026.)
- Domaća kobasica, LOT 030005 (rok 01.03.2026.) i LOT 030006 (rok 04.03.2026.)
- Pečeni prsni vršci, LOT 040004 (rok 26.02.2026.) i LOT 040005 (rok 02.03.2026.)

Proizvode je na tržište plasirala tvrtka Meso-prerada mesa Kiš iz Donjeg Kraljevca, a upozorenje se odnosi isključivo na serije s navedenim oznakama. "Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006", navodi Državni inspektorat.

Pobuna u Bibinju zbog velikog Čermakovog ulaganja, najavljuje se i veliki prosvjed, bili smo tamo!
Ključne riječi
svinjsko meso meso opoziv proizvoda državni inspektorat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!