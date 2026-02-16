Imate li ih kod kuće? Inspektorat povukao s tržišta nekoliko mesnih proizvoda

Državni inspektorat naložio je povlačenje četiri vrste mesnih proizvoda s tržišta. Radi se o proizvodima od svježeg svinjskog mesa u kojima su pronađene povišene razine perfluoroalkilnih spojeva (PFAS), iznad dopuštenih granica, priopćeno je iz Inspektorata.

S tržišta se povlače sljedeći proizvodi:

- Dimljeni svinjski jezik, LOT 040004 (rok 10.03.2026.) i LOT 040005 (rok 12.03.2026.)

- Kišov jeger, LOT 030005 (rok 01.03.2026.) i LOT 030006 (rok 04.03.2026.)

- Domaća kobasica, LOT 030005 (rok 01.03.2026.) i LOT 030006 (rok 04.03.2026.)

- Pečeni prsni vršci, LOT 040004 (rok 26.02.2026.) i LOT 040005 (rok 02.03.2026.)

Proizvode je na tržište plasirala tvrtka Meso-prerada mesa Kiš iz Donjeg Kraljevca, a upozorenje se odnosi isključivo na serije s navedenim oznakama. "Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006", navodi Državni inspektorat.