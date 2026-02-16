Plenković: Na Vladi prijedlog zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada u utorak razmotriti prijedlog zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, istaknuvši da je po pitanju nuklearne energije Vlada "itekako otvorena", jer ona dugoročno predstavlja održivu energijsku tranziciju za gospodarstvo.

"Sutra je na Vladi prijedlog zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, jedan sensibilizirajući zakon", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak navečer

Podsjetio je da Nuklearna elektrana Krško Hrvatskoj omogućuje oko 16 posto energetskog miksa za električnu energiju te je ustvrdio da je ona i sigurna i povoljna.

"Riječ je o tehnologiji Westinghousa, nuklearka je izgrađena 1970-tih godina, radni vijek joj je do 2043. s izglednom mogućnosti da može raditi još minimalno 20 godina, dakle do 2063. Vodimo razgovore sa Slovenijom u varijanti, ako se oni konačno odluče, a to će biti vjerojatno nakon izbora, za izgradnju novoga, drugog bloka Nuklearne elektrane Krško", izjavio je.

Paralelno, naglasio je, s onima koji se bave proizvodnjom električne energije iz nuklearnih izvora razgovarali su o malim modularnim reaktorima, koji su još u razvoju - njihova prva operacionalizacija bi, kako je naglasio, trebala biti kroz otprilike dvije do tri godine u SAD-u, "ako je bude". Slično se radi i u Kini, a postoje i velike i evropske kompanije koje žele tim putem ići, dodao je.

"Mi smo kao Vlada, kada riječ je nuklearna energiji itekako otvoreni, jer smatramo da dugoročno gledajući ona energija koja ne proizvodi ugljični otisak, a to je nuklearna energija, i daje količine koje su Hrvatskoj nužne u kombinaciji s hidroenergijom, koja je glavni izvor električne energije u Hrvatskoj uz velika ulaganja u obnovljive izvore energije, dugoročno predstavlja održivu energijsku tranziciju za naše gospodarstvo i za naše građane", zaključio je Plenković.