VOZAČIMA SE SAVJETUJE OPREZ

Lika pod snijegom: Zabijelila se A1 između Otočca i Svetog Roka

16.02.2026.
u 20:58

Prema prognozi DHMZ-a, susnježica se danas očekuje u unutrašnjosti, dok će u višim predjelima padati snijeg. Istodobno je za gotovo cijelu zemlju na snazi žuti meteoalarm zbog jakih udara vjetra

Snijeg se vratio u Liku. U dijelu regije tijekom dana pada obilan snijeg, a dionica autoceste A1 između čvorova Otočac i Sveti Rok potpuno se zabijelila. Na pojedinim mjestima stvara se i mećava, što dodatno otežava promet i smanjuje vidljivost. Vozači javljaju da su uvjeti zahtjevni, osobito na otvorenim dionicama gdje vjetar nosi snijeg preko kolnika. Promjena vremena, koja je u Hrvatsku stigla za vikend, pokazala je zimsko lice, posebno u gorju.

Prema prognozi DHMZ-a, susnježica se danas očekuje u unutrašnjosti, dok će u višim predjelima padati snijeg. Istodobno je za gotovo cijelu zemlju na snazi žuti meteoalarm zbog jakih udara vjetra. Sutra bi vremenske prilike mogle biti još neugodnije. Za obalu je upaljen narančasti meteoalarm jer se očekuju još snažniji udari vjetra. Susnježica i snijeg mogući su i tijekom sutrašnjeg dana, osobito u gorju i unutrašnjosti.

Foto: HAK

Temperature će dodatno potvrditi zimski ugođaj. Najniža jutarnja temperatura u kopnenim krajevima kretat će se između -1 i 4 stupnja, dok će na Jadranu biti od 4 do 9 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 6 do 10 stupnjeva, a na obali između 10 i 14 °C. Vozačima se savjetuje oprez, osobito na dionicama kroz Liku i Gorski kotar, gdje su zimski uvjeti već prisutni. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je i izdao upozorenja za veći dio zemlje. Narančasti meteoalarm sutra je proglašen za većinu Jadrana, dok je žuto upozorenje na snazi za većinu kopnene Dalmacije te za Kvarner i Kvarnerić. U srijedu se pak najavljuje smirenje.

