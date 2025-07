Četiri dana i četiri noći 'Thompson maratona': Ovi kafići u centru Zagreba najavljuju spektakl, otkrili detalje

U Bogovićevoj ulici, u samom srcu Zagreba, 50-ak metara od Trga bana Jelačića od četvrtka 3. srpnja do nedjelje 7. srpnja održat će se neslužbeno zagrijavanje i after u povodu megaspektakla na Hipodromu – koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se ove subote najavljuje kao "najveći takav događaj u povijesti Hrvatske". The Club u Bogovićevoj u koordinaciji s još četiri obližnja lokala – Bulldogom, Vip Travel Caffeom, La Bodegom i Al Denteom – organiziraju program pod imenom "Maraton u Bogovićevoj", koji su najavili kao program 100 posto domaćih pjesama, a promoviraju ga na društvenim mrežama uz vizuale hrvatskih zastava i obilježja poput šahovnice, nastojeći privući publiku koja ovih dana dolazi u Zagreb na Thompsonov koncert. Svaki od lokala pojedinačno najavljuje svoj program i nastupe DJ-a, ali iz The Cluba su objavili da će glazba biti usklađena te će svi puštati hrvatsku glazbu

Riječ je o neformalnom, ali izuzetno dobro koordiniranom događaju koji se vremenski poklapa s velikim Thompsonovim koncertom na Hipodromu. Iako organizatori naglašavaju da ne postoji službena poveznica s koncertom, njihova neslužbena „fan zona“ sinoć je otvorena, a trajat će četiri dana i noći, u samom centru grada, gdje veliki dio posjetitelja boravi u privatnom smještaju u povodu spektakla na Hipodromu.

Svi lokali radit će prema uobičajenom radnom vremenu, dok će The Club, jedini noćni klub, biti otvoren do šest ujutro. Bulldog kreće prvi, od 20 sati, gdje se sinoć već okupila masa ljudi koja se zabavljala do jedan sat iza ponoći.

"Jeste li spremni za maraton hitova? Pridruži se zabavi i zajedno s nama zapjevaj u samome srcu grada! Vip travel_caffe, La bodega, Bulldog_Zagreb, Al dente Zagreb i The Club Zagreb udružuju snage kako bi vam pripremili zabavu prepunu plesa, smijeha, ljubavi i 100% domaćih hitova!" najavili su na Instagramu iz The Cluba, gdje su rezervacije stolova i ulaz u klub besplatni, a kako se može doznati, već i popunjeni. Napomenuli su da ideja nije organizirati neslužbenu fan zonu, već je cilj prilagoditi se publici koja idućih dana boravi u hrvatskoj metropoli.

Ambijent će pratiti glazbeni koncept – zvučnici na terasama, specijalni kokteli i naravno Thompsonovi hitovi koji će odzvanjati u centru grada. Bit će to, kažu organizatori, „vesela, obiteljska atmosfera“, iako se dio građana ne slaže pa se na društvenim mrežama mogu pročitati oprečna mišljenja – od onih koji događaj pozdravljaju kao „domoljubno slavlje“ do onih koji ga nazivaju „provokacijom u centru grada“. Iako “maraton” nije službeno povezan s koncertom, duh zajedništva i priprema koje podsjećaju na fan zonu teško je ne povezati s nadolazećim koncertom na Hipodromu. Očekuje se i ples, pjevanje i – ako je suditi po interesu – vrlo malo sna. Sigurno je da će nakon zabave na Hipodromu u centru biti produljeni Thompsonov koncert na kojem žele profitirati ugostitelji u cijelom gradu.

Posebnu ponudu u subotu pripremio je i Vivas bar na Bundeku, gdje rezervacije stolova koštaju od 250 do 300 eura. "Zbog velikog koncerta na Hipodromu 5. 7. 2025., osigurajte svoje mjesto na vrijeme! Nudimo vam visoke barske stolove u hladu uz ventilaciju, DJ-a i odličnu atmosferu – na samo nekoliko minuta od epicentra događanja. Maksimalan broj osoba za stolom je pet", najavljuju iz Vivas bara koji nudi četiri opcije rezervacija, ovisno o vrsti pića i količini – nudi se whiskey, pelinkovac, votka i vino, a stolovi se mogu bukirati preko službenih stranica lokala.

