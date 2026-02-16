Nikola Petrač stigao u Remetinec. Brat ga već čeka tamo, a uskoro bi trebao doći i otac

Nikola Petrač, mlađi sin Hrvoja Petrača, u ponedjeljak nešto prije ponoći javio se u zatvor Remetinec kako bi počeo služiti kaznu od šest mjeseci. U aferi Mikroskopi osuđen je na godinu i osam mjeseci zatvora, pri čemu mora odslužiti šest mjeseci, ali mu se u to uračunavaju tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Preostalih godinu i dva mjeseca dobio je uvjetno, a izrečena mu je i novčana kazna od 90 tisuća eura. Petrač je novac prao preko svoje tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također proglašena krivom u ovom postupku te je kažnjena s 20 tisuća eura.

U Remetincu ga već čeka stariji brat Novica, koji je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora, ali mora odslužiti 10 mjeseci. Kazna će mu biti dodatno skraćena jer mu se priznaju tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru. Njihov otac, Hrvoje Petrač, zatražio je odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima, za koje, kako tvrdi, zatvorska bolnica nema odgovarajuću rehabilitaciju. U zatvor se trebao javiti 2. veljače, ali mu je odobrena odgoda do 31. ožujka.